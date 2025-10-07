delhi ten illegal bangladeshi transgenders arrest gender affirming surgery दिल्ली में 10 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, औरतों जैसे दिखने को कराई थी GAS सर्जरी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में 10 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, औरतों जैसे दिखने को कराई थी GAS सर्जरी

दिल्ली पुलिस की विदेशी शाखा की टीम ने बांग्लादेश के 10 ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया कि वे दिन में भीख मांगने एवं रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों ने महिलाओं जैसा दिखने के लिए जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराई थी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयTue, 7 Oct 2025 09:10 AM
राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी जिले की विदेशी शाखा (Foreigner Cell) की टीम ने तीन अलग-अलग अभियानों में बांग्लादेश के 10 ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 8 व्यक्ति थाना शालीमार बाग क्षेत्र से तथा 2 व्यक्ति थाना महेंद्रा पार्क क्षेत्र से पकड़े गए। सत्यापन के दौरान पाया गया कि वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे तथा दिन में भीख मांगने एवं रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों ने महिलाओं जैसा दिखने के लिए जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराई थी।

पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैदरपुर मेट्रो स्टेशन तथा नई सब्जी मंडी, महेन्द्रा पार्क के आसपास देखे गए हैं। रुटीन चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर टीम ने मुखबिर की सहायता से छापेमारी की। इस दौरान थाना शालीमार बाग क्षेत्र में हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास 8 संदिग्ध व्यक्तियों तथा थाना महेंद्रा पार्क क्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन उनके विरोधाभाषी बयान एवं संदिग्ध हावभाव ने उनकी पहचान पर संदेह उत्पन्न किया।

कड़ी पूछताछ और उनके दस्तावेजों की जांच, डिजिटल फुटप्रिंट्स के विश्लेषण एवं मोबाइल गैलरी तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि उनके बांग्लादेश से गहरे संबंध हैं। ऑनलाइन गतिविधियों और बांग्लादेशी खातों से जुड़ाव के प्रमाणों के आधार पर यह पुष्टि हुई कि वे अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिसके पश्चात् उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

महिलाओं जैसे दिखने को कराई थी जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी

पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल फोन एवं इंस्टाग्राम खातों से बांग्लादेश स्थित स्थानों की तस्वीरें बरामद हुईं। कड़ी पूछताछ में उन्होंने अपनी वास्तविक बांग्लादेशी नागरिकता स्वीकार की तथा अपने राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रस्तुत किए। आगे यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी (GAS) कराई थी ताकि वे महिलाओं जैसा दिख सकें। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे भारी मेकअप, साड़ी या सलवार सूट, नकली बाल (विग्स) और अन्य स्त्री-संबंधी आभूषणों का उपयोग करते थे। उन्होंने अपनी आवाज एवं शारीरिक हावभाव भी महिलाओं जैसी बनाए हुए थे।

गिरफ्तार लोगों के नाम-पते

पकड़े गए सभी अभियुक्तों को बिना वैध यात्रा दस्तावेज, वीजा या अनुमति पत्र के भारत में निवासरत पाया गया, जिससे उन्होंने Foreigners Act, 1946 एवं अन्य प्रासंगिक आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन किया है।

1. मोहम्मद अनवर हुसैन @ रानी पुत्र अबुल हुसैन ट्रांसजेंडर 43 वर्ष ग्राम- तत खाना, पोस्ट- एलएन मिल्स, थाना- सिद्दिरगंज, जिला- नरायनगंज, राज्य- नरायनगंज, बांग्लादेश

2. मोहम्मद जकारिया सिकदर @ टोमा पुत्र शाह आलम सिकदर ट्रांसजेंडर 27 वर्ष ग्राम- आमतली, पोस्ट- कताखाली, थाना- नलचिटी, जिला- झलाकाठी, राज्य- बरिशाल, बांग्लादेश

3. मोहम्मद आलमिन @ ईशू पुत्र मोहम्मद अनवर ट्रांसजेंडर 26 वर्ष ग्राम- बंदर, पोस्ट- बंदर, थाना- बंदर, जिला- नरायनगंज, राज्य- नरायनगंज, बांग्लादेश

4. तपोश विश्वास @ नंदनी पुत्र ले. रॉबिन विश्वास ट्रांसजेंडर 37 वर्ष ग्राम- मरियम पाड़ा, पोस्ट- खुलना, थाना- खुलना टाउन, जिला- खुलना, राज्य- खुलना, बांग्लादेश

5. मोहम्मद मेहदी हसन सजल @ लीमा पुत्र कमरुल हसन अक्कास ट्रांसजेंडर 21 वर्ष ग्राम- काठपट्टी रोड वार्ड नं.-7, पोस्ट- बरगुना, थाना- बरगुना, जिला- बरगुना, राज्य- बरगुना, बांग्लादेश

6. मोहम्मद सैयद चौधरी @ निशिता पुत्र ए. जलिल चौधरी ट्रांसजेंडर 35 वर्ष ग्राम- कैमु‍दिन, पोस्ट- गोलान्डो, थाना- गोलान्डो, जिला- राजबाड़ी, राज्य- ढाका, बांग्लादेश

7. मोहम्मद पिंटू @ पिंकी पुत्र मोहम्मद मोस्तफा ट्रांसजेंडर 37 वर्ष ग्राम- आनंदीपुर, पोस्ट- सोनाइमुरी, थाना- सोनाइमुरी, जिला- नोआखाली, बांग्लादेश

8. सूरज हवलदार @ अन्नी पुत्र बारिक हवलदार ट्रांसजेंडर 20 वर्ष ग्राम- कालीबाड़ी, पोस्ट- कालीबाड़ी, थाना- रूपशा, जिला- खुलना, राज्य- खुलना, बांग्लादेश

9. मोहम्मद आलिफ होसन अकांदा सोजीब @ स्नेहा पुत्र अबुल कलाम अकांदा आज़ाद ट्रांसजेंडर 25 वर्ष ग्राम- श्रीबर्दी, पोस्ट- श्रीबर्दी, थाना- शेरपुर, जिला- शेरपुर, राज्य- श्रीबर्दी, बांग्लादेश

10. मोहम्मद महाबुल अहमद @ मौरी पुत्र सिराज अली ट्रांसजेंडर 43 वर्ष ग्राम- बुल्ला, पोस्ट- बुल्ला, थाना- लखाई थाना, जिला- शिलेट, राज्य- होबीगंज, बांग्लादेश

क्या-क्या हुआ बरामद

07 स्मार्टफोन, जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल पाया गया।

10 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र उनके फोन गैलरी से बरामद।