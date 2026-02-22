Delhi Aaj Ka Mausam : दिल्ली में फरवरी से ही टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू, इस बार डेढ़ डिग्री ज्यादा गर्म

तेज धूप और सूखे मौसम के चलते राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार पहले से ज्यादा गर्म है। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी तक फरवरी का तापमान सामान्य से लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है।

तेज धूप और सूखे मौसम के चलते राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार पहले से ज्यादा गर्म है। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी तक फरवरी का तापमान सामान्य से लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। इस बीच शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

फरवरी की रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार फरवरी के महीने में ज्यादातर दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। आसमान साफ रहने के चलते सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। जबकि, हवा भी काफी सूखी है। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में फरवरी के महीने का औसत अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक फरवरी महीने 21 दिनों का औसत तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस है। यानी फरवरी का महीना इस बार सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। फरवरी की रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म है। फरवरी महीने का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। अभी तक इस महीने का औसत तापमान 11.6 डिग्री पहुंच चुका है। आगे भी मौसम के सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है।

खराब श्रेणी में हवा, दो दिन राहत के आसार नहीं दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से भी राहत नहीं मिल रही है। हवा की गति धीमी होने के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार मानकों से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।