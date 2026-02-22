Hindustan Hindi News
Delhi Aaj Ka Mausam : दिल्ली में फरवरी से ही टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू, इस बार डेढ़ डिग्री ज्यादा गर्म

Feb 22, 2026 06:54 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तेज धूप और सूखे मौसम के चलते राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार पहले से ज्यादा गर्म है। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी तक फरवरी का तापमान सामान्य से लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है।  

तेज धूप और सूखे मौसम के चलते राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार पहले से ज्यादा गर्म है। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी तक फरवरी का तापमान सामान्य से लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। इस बीच शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

फरवरी की रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म

मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार फरवरी के महीने में ज्यादातर दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। आसमान साफ रहने के चलते सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। जबकि, हवा भी काफी सूखी है। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में फरवरी के महीने का औसत अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक फरवरी महीने 21 दिनों का औसत तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस है। यानी फरवरी का महीना इस बार सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। फरवरी की रातें भी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म है। फरवरी महीने का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। अभी तक इस महीने का औसत तापमान 11.6 डिग्री पहुंच चुका है। आगे भी मौसम के सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है।

खराब श्रेणी में हवा, दो दिन राहत के आसार नहीं

दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से भी राहत नहीं मिल रही है। हवा की गति धीमी होने के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार मानकों से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच 'एक्यूआई' को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
