दिल्ली में मॉनसून की विदाई से लौटी गर्मी, तेज धूप से 36°C के पार पहुंचा पारा, अगले 2-3 दिन कैसा हाल

दिल्ली में तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। लोधी रोड मौसम केन्द्र के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच भी तेज धूप के चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा।

दिल्ली में मॉनसून की वापसी के बाद अब हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। इससे मौसम में रहने वाली नमी कम हुई है और लोगों को उमस से खासी राहत मिली है, लेकिन अभी भी सुबह से ही तेज धूप निकल रही है।

दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के लोधी रोड मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिन अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं, मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है।

इमारतों पर लगाई स्मॉग गन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र की तीन बहुमंजिला इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगा दिया। एनडीएमसी परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार दिन में आयोजित कार्यक्रम इनका उद्घाटन किया। इस तरह के सात अन्य इमारतों पर भी जल्द ही एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएगी। दिल्ली को खासतौर पर जाड़े के समय होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए बहुमंजिला इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने की कवायद चल रही है। इस एंटी स्मॉग गन से पानी की बेहद बारीक बूंदों का छिड़काव किया जाता है।