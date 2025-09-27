delhi temperature rises smog guns installed pollution fight दिल्ली में मॉनसून की विदाई से लौटी गर्मी, तेज धूप से 36°C के पार पहुंचा पारा, अगले 2-3 दिन कैसा हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi temperature rises smog guns installed pollution fight

दिल्ली में मॉनसून की विदाई से लौटी गर्मी, तेज धूप से 36°C के पार पहुंचा पारा, अगले 2-3 दिन कैसा हाल

दिल्ली में तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। लोधी रोड मौसम केन्द्र के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच भी तेज धूप के चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 06:54 AM
राजधानी दिल्ली में तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। लोधी रोड मौसम केन्द्र के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी तेज धूप के चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा।

दिल्ली में मॉनसून की वापसी के बाद अब हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। इससे मौसम में रहने वाली नमी कम हुई है और लोगों को उमस से खासी राहत मिली है, लेकिन अभी भी सुबह से ही तेज धूप निकल रही है।

दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के लोधी रोड मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिन अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं, मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है।

इमारतों पर लगाई स्मॉग गन

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र की तीन बहुमंजिला इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगा दिया। एनडीएमसी परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार दिन में आयोजित कार्यक्रम इनका उद्घाटन किया। इस तरह के सात अन्य इमारतों पर भी जल्द ही एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएगी। दिल्ली को खासतौर पर जाड़े के समय होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए बहुमंजिला इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने की कवायद चल रही है। इस एंटी स्मॉग गन से पानी की बेहद बारीक बूंदों का छिड़काव किया जाता है।

धूल पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय होंगे

वहीं, दिल्ली के लोगों के प्रदूषण से बचाने के लिए सड़क पर उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाएंगे ताकि प्रदूषण से लड़ाई में जीत हासिल हो सके। सिरसा ने कहा कि सड़कों पर धूल नियंत्रण के साथ-साथ कचरा जलाने, गाड़ियों के धुएं को कम करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा भी दिया जाएगा। कार्यशाला में दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस समेत पंद्रह विभागों के 170 से ज्यादा इंजीनियर और टेक्नीशियन ने हिस्सा लिया। इस संबंध में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ब्रेथ ऑफ चेंज कार्यशाला का आयोजन किया।