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सावधान! दिल्ली में अब बरसेगी आग; 45°C तक जा सकता है पारा; 2 दिन लू का येलो अलर्ट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather News : दिल्ली में अब आसमान से आग सी बरस रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। साथ ही लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सावधान! दिल्ली में अब बरसेगी आग; 45°C तक जा सकता है पारा; 2 दिन लू का येलो अलर्ट

दिल्ली के लोगों पर एक बार फिर लू का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से डेढ़ डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया था।

गर्म पश्चिमी हवाओं से झुलसेगी दिल्ली

दिल्ली में अब ज्यादातर समय पश्चिमी दिशा से हवा चलने की संभावना है। यह हवा अपने साथ बलूचिस्तान और राजस्थान से गर्मी लेकर आएगी। हवा में नमी की मात्रा बेहद कम होने के चलते लोगों को बहुत ज्यादा तपिश का अहसास होगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक रहने का अनुमान है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। बीच-बीच में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रतिघंटे तक बढ़ सकती है।

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रिज को क्षेत्र सबसे गर्म रहा

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रविवार को भी रिज मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा रहा। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया।

लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों ने सताया

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। धूप 11 बजे के बाद से ही बेहद तीखी हो गई। इसके चलते लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का भी अहसास हुआ। दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस महीने में अभी तक का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री रहा। नमी का स्तर 23 से 65 फीसदी तक रहा।

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दिल्ली की हवा साफ-सुथरी

दिल्ली की हवा साफ-सुथरी बनी हुई है। रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 अंक रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 176 था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार 0 से 50 के बीच 'एक्यूआई' को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी तंत्र के अनुसार सोमवार से यह 'खराब' श्रेणी में पहुंच सकता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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