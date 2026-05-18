सावधान! दिल्ली में अब बरसेगी आग; 45°C तक जा सकता है पारा; 2 दिन लू का येलो अलर्ट

Delhi Weather News : दिल्ली में अब आसमान से आग सी बरस रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। साथ ही लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली के लोगों पर एक बार फिर लू का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से डेढ़ डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया था।

गर्म पश्चिमी हवाओं से झुलसेगी दिल्ली दिल्ली में अब ज्यादातर समय पश्चिमी दिशा से हवा चलने की संभावना है। यह हवा अपने साथ बलूचिस्तान और राजस्थान से गर्मी लेकर आएगी। हवा में नमी की मात्रा बेहद कम होने के चलते लोगों को बहुत ज्यादा तपिश का अहसास होगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक रहने का अनुमान है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। बीच-बीच में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रतिघंटे तक बढ़ सकती है।

रिज को क्षेत्र सबसे गर्म रहा मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रविवार को भी रिज मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा रहा। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया।

लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों ने सताया दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। धूप 11 बजे के बाद से ही बेहद तीखी हो गई। इसके चलते लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का भी अहसास हुआ। दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस महीने में अभी तक का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री रहा। नमी का स्तर 23 से 65 फीसदी तक रहा।

दिल्ली की हवा साफ-सुथरी दिल्ली की हवा साफ-सुथरी बनी हुई है। रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 अंक रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 176 था।