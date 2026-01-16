Hindustan Hindi News
हर दिल्लीवाले के पास औसतन दो मोबाइल फोन, टेलीफोन कनेक्शन 6 करोड़ के पार

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में कुल टेलीफोन कनेक्शन 6 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जहां लैंडलाइन सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है वहीं अब हर निवासी औसतन दो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है।

Jan 16, 2026 06:00 am IST
दिल्ली में लैंडलाइन सहित कुल टेलीफोन कनेक्शन छह करोड़ से अधिक हैं। इसका मतलब है कि राजधानी का प्रत्येक निवासी औसतन दो मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है।

साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा हुई मोबाइल की संख्या

दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में वायरलेस (मोबाइल) टेलीफोन कनेक्शन की संख्या लगभग 5.61 करोड़ रही, जबकि वायरलाइन (लैंडलाइन) सेवाएं 47.1 लाख दर्ज की गईं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन में निरंतर और तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

साल दर साल कैसे बढ़े आंकड़े?

लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या 2018 में लगभग 31.9 लाख थी, जो 2019 में 32.6 लाख और 2020 में 32.7 लाख हो गई। इसके बाद इसमें तेजी आई और 2021 में यह संख्या लगभग 33.9 लाख, 2022 में 39.2 लाख से अधिक और 2023 में 40.6 लाख को पार कर गई। लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी का यह सिलसिला 2024 में भी जारी रहा और यह लगभग 44.3 लाख तक पहुंच गई, जो 2025 में और बढ़कर 47.1 लाख से अधिक हो गई।

मोबाइल फोन कनेक्शन में उतार-चढ़ाव

इसके उलट, मोबाइल फोन कनेक्शन में उतार-चढ़ाव और धीमी वृद्धि देखी गई। मोबाइल फोन ग्राहक 2018 में लगभग 5.42 करोड़ थे, जो 2019 में घटकर करीब 5.21 करोड़ रह गए। वर्ष 2020 में यह संख्या सुधरकर लगभग 5.34 करोड़ हुई और 2021 में बढ़कर करीब 5.45 करोड़ हो गई, लेकिन 2022 में फिर से गिरकर लगभग 5.22 करोड़ रह गई। मोबाइल फोन कनेक्शन 2023 में बढ़कर लगभग 5.44 करोड़ हुए और 2024 में लगभग 5.67 करोड़ के शिखर पर पहुंचे, जिसके बाद 2025 में यह थोड़े गिरकर करीब 5.61 करोड़ पर आ गए।

