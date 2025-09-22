दिल्ली में किशोर का खूनी इंतकाम, पड़ोसन आंटी से रंजिश में 4 साल के बच्चे को मार डाला

दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 15 वर्षीय किशोर ने रंजिश में चार साल के बच्चे की चट्टान से ढकेल कर हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी किशोर को पकड़ लिया। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

मृतक 4 वर्षीय हर्ष परिवार सहित आनंद पर्वत इलाके में रहता था। वह 17 सितंबर को ट्यूशन से लौट कर आने के बाद घर के बाहर खेलने चला गया, लेकिन फिर वापस लौट कर नहीं आया। परिजनों ने बच्चे को आसपास ढूंढ़ने की कोशिश की और जब सफलता नहीं मिली तो आनंद पर्वत थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिजनों की शिकायत पर अपहरण की धारा में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। टीम ने आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो बच्चा एक किशोर के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया।

किशोर ने बताया कि रामजस पार्क की चट्टान से उसने बच्चे को नीचे धकेल दिया है। पुलिस ने घायल हालत में बच्चे को बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने शनिवार शाम को दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ दी।