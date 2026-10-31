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यौन रोग होने पर दुष्कर्म का खुलासा, दिल्ली में सोशल मीडिया फ्रेंड लूटता था किशोरी की आबरू

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मिला एक दोस्त अलग-अलग जगह मिलने बुलाकर उसकी आबरू लूटता था। किशोरी को यौन रोग होने पर इसका खुलासा हुआ है। 

यौन रोग होने पर दुष्कर्म का खुलासा, दिल्ली में सोशल मीडिया फ्रेंड लूटता था किशोरी की आबरू
दिल्ली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म - प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी और आरोपी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोस्ती के कुछ दिनों बाद से ही आरोपी ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म कर रहा था। इस बीच पीड़िता को यौन रोग हो गया, जिसकी वजह से दुष्कर्म का खुलासा हुआ।

बुराड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर 22 अक्टूबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता परिवार के साथ तिमारपुर इलाके में रहती है। वह सिविल लाइंस स्थित प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि स्नैपचैट के जरिये इस साल फरवरी में राहुल कटारिया नाम के युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। वे सोशल मीडिया और फोन नंबर के जरिए नियमित तौर पर एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे।

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होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि राहुल ने उसे मई में बुराड़ी मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया था और फिर बुराड़ी के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने पीड़िता को जुलाई महीने में दोबारा संत नगर स्थित एक घर में बुलाकर दुष्कर्म किया। हालांकि, पीड़िता ने डर की वजह से परिजनों को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। इससे आरोपी मनमानी करता रहा।

अस्पताल में जांच के बाद बताई आपबीती

अक्टूबर में पीड़िता के शरीर पर चकते उभरने लगे। इसके बाद परिजन उसे एलएनजेपी अस्पताल लेकर गए, जहां जांच में मालूम हुआ कि किशोरी को यौन संक्रामक रोग (Sexually Transmitted Infection) हो गया है। इसके बाद जब परिजनों ने किशोरी से इसकी वजह पूछी तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने 9 सितंबर को पुलिस को घटना की लिखित शिकायत दी थी। जांच अधिकारी एसआई एलिजाबेथ ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

वहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट स्थित एक होटल में गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। अधिकारियों के मुताबिक 29 अक्टूबर को एसीपी उपासना पांडेय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नवयुग मार्केट स्थित मेट्रो-दो होटल में महिलाओं से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस की टीम गठित की गई। इसके बाद एसीपी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने होटल में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक होटल के दूसरे कमरे में मिली महिला ने आरोप लगाया कि होटल के रिसेप्शन पर मिला राहुल शर्मा और फरार रविंद्र सिंह उसे जबरन देह व्यापार के लिए यहां लाए थे। वहीं, दूसरी महिला ने भी बताया कि रविंद्र सिंह उससे देह व्यापार कराता है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सफाईकर्मी बॉबी को भी गिरफ्तार किया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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