यौन रोग होने पर दुष्कर्म का खुलासा, दिल्ली में सोशल मीडिया फ्रेंड लूटता था किशोरी की आबरू

राजधानी दिल्ली में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर मिला एक दोस्त अलग-अलग जगह मिलने बुलाकर उसकी आबरू लूटता था। किशोरी को यौन रोग होने पर इसका खुलासा हुआ है।

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी और आरोपी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोस्ती के कुछ दिनों बाद से ही आरोपी ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म कर रहा था। इस बीच पीड़िता को यौन रोग हो गया, जिसकी वजह से दुष्कर्म का खुलासा हुआ।

बुराड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर 22 अक्टूबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता परिवार के साथ तिमारपुर इलाके में रहती है। वह सिविल लाइंस स्थित प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि स्नैपचैट के जरिये इस साल फरवरी में राहुल कटारिया नाम के युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। वे सोशल मीडिया और फोन नंबर के जरिए नियमित तौर पर एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे।

होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि राहुल ने उसे मई में बुराड़ी मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया था और फिर बुराड़ी के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। आरोपी ने पीड़िता को जुलाई महीने में दोबारा संत नगर स्थित एक घर में बुलाकर दुष्कर्म किया। हालांकि, पीड़िता ने डर की वजह से परिजनों को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। इससे आरोपी मनमानी करता रहा।

अस्पताल में जांच के बाद बताई आपबीती अक्टूबर में पीड़िता के शरीर पर चकते उभरने लगे। इसके बाद परिजन उसे एलएनजेपी अस्पताल लेकर गए, जहां जांच में मालूम हुआ कि किशोरी को यौन संक्रामक रोग (Sexually Transmitted Infection) हो गया है। इसके बाद जब परिजनों ने किशोरी से इसकी वजह पूछी तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने 9 सितंबर को पुलिस को घटना की लिखित शिकायत दी थी। जांच अधिकारी एसआई एलिजाबेथ ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।