Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi teachers will identify stray dogs after teaching children
Delhi : बच्चों को पढ़ाने के बाद आवारा कुत्तों की भी पहचान करेंगे दिल्ली के शिक्षक

Delhi : बच्चों को पढ़ाने के बाद आवारा कुत्तों की भी पहचान करेंगे दिल्ली के शिक्षक

संक्षेप:

उत्तराखंड की तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का काम सौंपा गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है।

Dec 29, 2025 05:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, वही अब स्कूलों के आस-पास लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। उत्तराखंड की तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का काम सौंपा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यही नहीं, शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। शिक्षकों को शिक्षण संस्थान, स्कूल परिसर और आस-पास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही, खेल परिसरों के पास भी आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी देनी होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूल से लाैट रही बच्ची को घेरकर काटा, फिर…

प्रशासन को देनी होगी रिपोर्ट

शिक्षकों के मुताबिक, उन्हें कुत्तों की गिनती करने के साथ ही प्रशासन को यह भी बताना होगा कि उनके पुनर्वास या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाने अभी बाकी हैं। हैरानी की बात यह है कि कुत्तों की गिनती के बाद तैयार की गई रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को देनी होगी।

शिक्षा विभाग का यह फैसला अभी शिक्षकों के संज्ञान में उत्तरी-पश्चिमी जिला में आया है। इसे लेकर उप-शिक्षा निदेशक द्वारा 15 दिसंबर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जिले के तीन अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। शिक्षक संघ इस फैसले का विरोध कर रहा है।

संघ ने किया विरोध

शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षक का कार्य शिक्षा और बेहतर सीख देना है, न कि इस तरह के काम करना है। शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षक अब आवारा कुत्तों की जानकारी एकत्रित करने का कार्य करेंगे। यह निर्देश शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है और इससे पूरे शिक्षा जगत का अपमान होता है। जीएसटीए के जिला सचिव संत राम ने कहा कि यह काम शिक्षकों की कार्य सूची में नहीं है। यह पहली बार हो रहा है।

लेक्चरर-शिक्षक हैं शामिल

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, लगभग 118 शिक्षकों को लावारिस कुत्तों की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व लैब सहायक स्तर के शिक्षकों को यह कार्य दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में पालतू कुत्ते के लिए आवारा कुत्ते को पीटा था, मौत पर हो गई FIR
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Govt Schools
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।