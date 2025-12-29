Delhi : बच्चों को पढ़ाने के बाद आवारा कुत्तों की भी पहचान करेंगे दिल्ली के शिक्षक
उत्तराखंड की तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का काम सौंपा गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है।
जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, वही अब स्कूलों के आस-पास लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। उत्तराखंड की तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का काम सौंपा गया है।
यही नहीं, शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। शिक्षकों को शिक्षण संस्थान, स्कूल परिसर और आस-पास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही, खेल परिसरों के पास भी आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी देनी होगी।
प्रशासन को देनी होगी रिपोर्ट
शिक्षकों के मुताबिक, उन्हें कुत्तों की गिनती करने के साथ ही प्रशासन को यह भी बताना होगा कि उनके पुनर्वास या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाने अभी बाकी हैं। हैरानी की बात यह है कि कुत्तों की गिनती के बाद तैयार की गई रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को देनी होगी।
शिक्षा विभाग का यह फैसला अभी शिक्षकों के संज्ञान में उत्तरी-पश्चिमी जिला में आया है। इसे लेकर उप-शिक्षा निदेशक द्वारा 15 दिसंबर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जिले के तीन अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। शिक्षक संघ इस फैसले का विरोध कर रहा है।
संघ ने किया विरोध
शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षक का कार्य शिक्षा और बेहतर सीख देना है, न कि इस तरह के काम करना है। शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षक अब आवारा कुत्तों की जानकारी एकत्रित करने का कार्य करेंगे। यह निर्देश शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है और इससे पूरे शिक्षा जगत का अपमान होता है। जीएसटीए के जिला सचिव संत राम ने कहा कि यह काम शिक्षकों की कार्य सूची में नहीं है। यह पहली बार हो रहा है।
लेक्चरर-शिक्षक हैं शामिल
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, लगभग 118 शिक्षकों को लावारिस कुत्तों की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व लैब सहायक स्तर के शिक्षकों को यह कार्य दिया गया है।