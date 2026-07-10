दिल्ली में SIR ड्यूटी में लगा सरकारी टीचर फ्लाईओवर से कूदा, काम के दबाव को वजह बता रहे परिजन
दिल्ली के एक सरकारी शिक्षक ने फ्लाईओवर से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल शिक्षक का इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि सेहत खराब होने के बावजूद उन पर काम का भारी दबाव था और उन्हें मेडिकल लीव भी नहीं दिया जा रहा था। परिजन इस दुखद घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय के गणित के एक शिक्षक ने बुधवार दोपहर रानी झांसी फ्लाईओवर से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है। शास्त्री नगर के रहने वाले आनंद कुमार सरोहा को शुरू में गंभीर हालत में हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में हालत स्थिर होने के बाद उन्हें सेंट स्टीफंस अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर चोटों के अलावा उनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई हैं।
बूथ लेवल अधिकारियों के सुपरवाइजर हैं
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जुलाई को शाम 4:33 बजे बड़ा हिंदू राव थाने को इस घटना की जानकारी मिली। शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह अस्थमा के मरीज बताए जाते हैं। अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को लेकर वह काफी मानसिक तनाव में थे। वह सदर बाजार के बूथ नंबर 141-150 की वोटर लिस्ट के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) का काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों के सुपरवाइजर हैं।
नहीं मिल रही थी मेडिकल लीव
शिक्षक के परिवार ने उनके सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके जीजा विक्रम सिंह तोमर ने बताया कि सरोहा अपनी सेहत की वजह से दस दिन की मेडिकल लीव लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया गया। तोमर ने आरोप लगाया कि उन्हें इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान किया गया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और उन्हें लगा कि मरना ही एकमात्र रास्ता बचा है। परिवार का यह भी कहना है कि खराब सेहत के कारण काम करने में असमर्थ होने के बावजूद सरोहा पर जनगणना का काम पूरा करने का भारी दबाव था।
कूदने से पहले डेटॉल भी पी लिया था
परिवार का आरोप है कि फ्लाईओवर से कूदने से पहले हताशा में सरोहा ने डेटॉल पी लिया था। परिवार के सदस्य अब इस दुखद घटना के कारणों की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की है। परिजनों ने काम से जुड़ी मानसिक प्रताड़ना और दबाव का हवाला दिया है।
सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। परिवार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिनकी वजह से ऐसा तनावपूर्ण माहौल बना कि एक शिक्षक को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में पारदर्शिता से भविष्य में दूसरे सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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