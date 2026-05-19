दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर करेंगे चक्का जाम! 21 मई से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान

दिल्ली में कमर्शियल वाहन ड्राइवर यूनियन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर टैक्सी और ऑटो के किराये में वृद्धि की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने की योजना बना रही हैं। यूनियन ने इसके लिए दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखीं।

दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों की यूनियन 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। वे ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली में कमर्शियल गाड़ी ड्राइवर्स यूनियन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर टैक्सी और ऑटो के किराये में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने की योजना बना रही हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखीं।

मुश्किलों का सामना कर रहे चालक ‘चालक शक्ति यूनियन’ के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा, ''सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम-वर्गीय चालकों को अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते दिल्ली के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 'चालक शक्ति यूनियन' ने 'चक्का जाम' (हड़ताल) का आह्वान किया है और 21, 22 और 23 मई को वाहन नहीं चलाने की अपील की है।''

यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर दिल्ली सरकार तुरंत टैक्सी के किराए नहीं बढ़ाती और एक-दो हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तो यह आंदोलन एक बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार होगी।”

कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों ने यह भी कहा कि “टैक्सी ड्राइवरों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए मजबूत नीतियां बनाई जानी चाहिए।”

दिल्ली सराकर पर बहाने बनाने का आरोप लगाया पत्र में आगे कहा गया, “यूनियन को पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसने साफतौर पर निर्देश दिया था कि टैक्सी ड्राइवरों की समस्याओं का समाधान किया जाए और टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए। इसके बावजूद, दिल्ली सरकार बहाने बनाती जा रही है और यह कहकर इस मामले में देरी कर रही है कि फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है।”

टैक्सी ड्राइवरों ने ऐप-बेस्ड कैब कंपनियों को लेकर भी चिंता जताई, और आरोप लगाया कि वे कीमतें बढ़ा रही हैं और "मनमानी कर रही हैं," जबकि दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर “आर्थिक शोषण और गुलामी जैसी स्थितियों के शिकार बन रहे हैं।”

15 साल से नहीं बढ़ा किराया पत्र में आगे कहा गया, "दिल्ली-एनसीआर के शहरों में पिछले 15 सालों से टैक्सियों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इस बीच, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं।"