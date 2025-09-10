Delhi Takes Over Munak Canal Maintenance from Haryana Prioritizes Safety and Upkeep दिल्ली सरकार को मिला मुनक नहर का जिम्मा, अब राजधानी की 'लाइफ लाइन' की बदलेगी तस्वीर, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Takes Over Munak Canal Maintenance from Haryana Prioritizes Safety and Upkeep

दिल्ली सरकार को मिला मुनक नहर का जिम्मा, अब राजधानी की 'लाइफ लाइन' की बदलेगी तस्वीर

दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुनक नहर में हुए हादसे के बाद, इसकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, जिसके तहत नहर के दोनों किनारों पर रेलिंग लगाई जाएगी और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 10 Sep 2025 10:01 AM
दिल्ली की जीवनरेखा मुनक नहर को लेकर बड़ी खबर! दिल्ली सरकार ने हरियाणा से 20 किलोमीटर के हिस्से का रखरखाव अपने हाथों में ले लिया है। यह हिस्सा बवाना से लेकर इंद्रलोक तक फैला है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का ऐलान किया, जिसका मकसद है नहर की सुरक्षा को मजबूत करना और इसे और बेहतर बनाना।

दुखद हादसे ने जगाया, सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता

हाल ही में रविवार को मुनक नहर में डूबने से दो मासूम बच्चों, 9 साल के अनिकेत और 13 साल के कृष्णा की मौत ने सबको झकझोर दिया। इस हादसे ने नहर के आसपास सुरक्षा की कमी को उजागर किया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए नहर के रखरखाव का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम नहर के दोनों किनारों पर रेलिंग लगाएंगे और इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।"

मुनक नहर: दिल्ली की प्यास बुझाने वाली धरोहर

102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर दिल्ली के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यह यमुना नदी का पानी लेकर आती है और रोजाना करीब 200 मिलियन गैलन पानी हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाती है, जो दिल्ली की 37% पानी की जरूरत पूरी करता है। लेकिन, पिछले कुछ सालों में नहर की हालत खराब हुई है। खुले, टूटे और असुरक्षित हिस्सों के कारण पानी की चोरी, प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या बढ़ी है। जून और अक्टूबर 2023, और जुलाई 2024 में हुए तीन बड़े रिसाव ने इसकी नाजुक स्थिति को और उजागर किया। दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नहर के डीएसबी हिस्से में 30% तक पानी का नुकसान हो रहा है।

बच्चों के परिवारों के साथ सरकार

हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। गुप्ता ने कहा, "हम इस मुश्किल वक्त में परिवारों के साथ हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सहायता राशि जल्द से जल्द पहुंचाई जाए।"

नहर का रखरखाव: दिल्ली-हरियाणा के बीच समझौता

मुनक नहर के रखरखाव का जिम्मा दिल्ली को सौंपने के लिए दोनों राज्यों के बीच एक अंतर-राज्यीय समझौता होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें रखरखाव, सुरक्षा उपाय और लागत साझा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक अधिकारी ने कहा, "हम हरियाणा के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदारी जल्द से जल्द दिल्ली को मिले।"

रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में नहर के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आगामी आयोजनों को कांवड़ यात्रा की तर्ज पर 'सिंगल-विंडो सिस्टम' के जरिए व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। गुप्ता ने कहा, "लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी अनुमतियां तुरंत जारी हों। सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ट्रैफिक प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी।"

अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को अवैध कब्जे हटाने, बाउंड्री वॉल बनाने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा, "अधिकारियों का आचरण सरकार की छवि बनाता है। ईमानदारी से विश्वसनीयता बढ़ती है, लापरवाही से आलोचना मिलती है।"

'एक जिला, एक उत्पाद' और पुरस्कार योजना

गुप्ता ने केंद्र की 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के तहत प्रत्येक जिले की खासियत को बढ़ावा देने के लिए कहा। साथ ही, उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और विभागों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डिपार्टमेंट, बेस्ट एसडीएम और बेस्ट डीएम जैसे पुरस्कार शामिल होंगे।

जनता की सुनवाई और किसानों का हित

मुख्यमंत्री ने हर जिले में नियमित जन-सुनवाई आयोजित करने और नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, हाल की बाढ़ में फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों की सूची तैयार करने और उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए भी कहा गया।