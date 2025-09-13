delhi taj palace gets bomb threat दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ताज पैलेस को मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi taj palace gets bomb threat

दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ताज पैलेस को मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप

दिल्ली में स्कूलों और हाई कोर्ट में बम धमाके की धमकी के बाद अब दिल्ली के ताज पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mohammad Azam एएनआईSat, 13 Sep 2025 02:29 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ताज पैलेस को मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप

दिल्ली में स्कूलों और हाई कोर्ट में बम धमाके की धमकी के बाद अब दिल्ली के ताज पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताज पैलेस को धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी। जांच के बाद बम निरोधक दस्ते को ताज पैलेस परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर इसे अफवाह घोषित कर दिया गया। हालांकि, इस मामले की जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले की तलाश की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में स्थित ताज पैलेस को धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें बम धमाके की बात कही गई है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में बम की धमकी दी गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। मामले की सूचना मिलने के बाद परिसर को खाली करवाया गया था और जांच के बाद को संदिग्ध चीज नहीं मिली थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट परिसर के लोगों ने राहत की सांस ली।

दिल्ली हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया था। इस दौरान वकीलों और कर्मचारियों में भय का माहौल दिखा था। धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता ऐक्शन में आया और पूरे हाई कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई थीी। इस दौरान किसी तरह की संदिग्ध चीज ना मिलने पर उसे फर्जी करार दिया गया था।

इस मामले में पुलिस का कहना है कि अब तक किसी की तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि ईमेल भेजने वाले की पहचान भी की जा रही है। पहचान हो जाने बाद ईमेल भेजने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस धमकी के बाद पुलिस ने हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।