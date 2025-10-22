Hindustan Hindi News
टूटी बाइक,पास पड़े शव; मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

Wed, 22 Oct 2025 11:12 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के स्वरूप नगर के पास देर रात तीन मोटरसाइकिल सवार युवकों के मौक की खबर है। तीनों का शव लिबासपुर फ्लाईओवर, जीटी रोड पर मिला और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी। बताया गया कि तीनों युवक भोजन करने मुरथल गए थे और वापस आते समय उनके साथ यह हादसा हो गया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि तीनों की मौत की वजह क्या थी या उन्हें किस वाहन ने टक्कर मारा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात 1:33 बजे दिल्ली के स्वरूप नगर में लिबासपुर फ्लाईओवर,जीटी रोड पर एक दुर्घटना होने की सूचना पुलिस स्टेशन (PS) स्वरूप नगर को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने तीन अज्ञात पुरुषों को दुर्घटनाग्रस्त हालत में एक क्षतिग्रस्त बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर DL 4SDJ 5706) के साथ पड़ा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

आगे पता चला कि तीनों लड़के बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे। वे रात का खाना खाने के लिए मुरथल गए थे और वापस आते समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक डिवाइडर (जर्सी बैरियर) से टकरा गए। पुलिस ने किसी चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश की,लेकिन कोई नहीं मिला। तीनों व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल बुराड़ी ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दुर्घटना में मारे गए (मृतकों) की पहचान :

➤सुमित

पिता का नाम: मदन लाल

पता: के-1/54, शिव राम पार्क, नांगलोई, दिल्ली

उम्र: 27 साल

➤मोहित

पिता का नाम: पूरन चंद

पता: मकान नंबर 283, एच-ब्लॉक, कुमार सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली

उम्र: 26 साल

➤अनुराग

पिता का नाम: गोपाल

पता: ए-27, गली नंबर 18, शिव राम पार्क, नांगलोई, दिल्ली

उम्र: 23 साल

मृतकों के शवों को बी.जे.आर.एम. अस्पताल के शवगृह (मोर्चरी) में सुरक्षित रखवा दिया गया था। मामले के सभी तथ्यों और मेडिकल रिपोर्टों की जांच के बाद यह पाया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281/106(1) के तहत अपराध बनता है। इसलिए इस दुर्घटना के संबंध में एक केस (मामला) दर्ज किया जा रहा है।

