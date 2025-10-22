टूटी बाइक,पास पड़े शव; मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

संक्षेप: पता चला कि तीनों लड़के बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे। वे रात का खाना खाने के लिए मुरथल गए थे और वापस आते समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक डिवाइडर (जर्सी बैरियर) से टकरा गए। पुलिस ने किसी चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश की,लेकिन कोई नहीं मिला।

दिल्ली के स्वरूप नगर के पास देर रात तीन मोटरसाइकिल सवार युवकों के मौक की खबर है। तीनों का शव लिबासपुर फ्लाईओवर, जीटी रोड पर मिला और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी। बताया गया कि तीनों युवक भोजन करने मुरथल गए थे और वापस आते समय उनके साथ यह हादसा हो गया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि तीनों की मौत की वजह क्या थी या उन्हें किस वाहन ने टक्कर मारा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात 1:33 बजे दिल्ली के स्वरूप नगर में लिबासपुर फ्लाईओवर,जीटी रोड पर एक दुर्घटना होने की सूचना पुलिस स्टेशन (PS) स्वरूप नगर को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने तीन अज्ञात पुरुषों को दुर्घटनाग्रस्त हालत में एक क्षतिग्रस्त बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर DL 4SDJ 5706) के साथ पड़ा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

आगे पता चला कि तीनों लड़के बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे। वे रात का खाना खाने के लिए मुरथल गए थे और वापस आते समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर एक डिवाइडर (जर्सी बैरियर) से टकरा गए। पुलिस ने किसी चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश की,लेकिन कोई नहीं मिला। तीनों व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल बुराड़ी ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।