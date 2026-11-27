दिल्ली में किशोरी से गैंगरेप के बाद हैवानियत; 6 बार चाकू से गोदा, शरीर से अलग मिला हाथ; दरिंदों में 3 नाबालिग
दिल्ली में किशोरी से गैंगरेप मामले में अदालत ने दरिंदों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनमें तीन नाबालिग हैं। किशोरी से हैवानियत के बाद चाकू से गोदा गया। इतना ही नहीं एक हाथ शरीर से अलग मिला।
राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में 16 साल की किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनमें तीन नाबालिग हैं। करीब दो महीने पहले किशोरी का आधा सड़ा हुआ शव एक खेत में मिला था। पुलिस के मुताबिक, डीएनए जांच से चारों आरोपी वारदात में शामिल पाए गए हैं। पीड़िता के साथ हैवानियत की हद पार की गई। शव की पहचान तक मुश्किल थी। शरीर से दायां हाथ अलग था और शव क्षत-विक्षत अवस्था में था। पुलिस अब अदालत से तीन नाबालिग आरोपियों पर गंभीर अपराध को देखते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की तैयारी कर रही है।
रेप के बाद चाकू से गोदा
पुलिस के मुताबिक, घटना 11 सितंबर की है। किशोरी घर से एक दोस्त से मिलने निकली थी। आरोपियों ने उसे एक खेत में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। किशोरी ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने उस पर छह से ज्यादा बार चाकू से हमला किया और शव खेत में छोड़कर भाग गए। दो दिन बाद उसका शव मिला। शव बुरी तरह सड़ चुका था और उसे कुत्तों ने भी नोंच लिया था।
शुक्रवार को बाहरी उत्तर जिले के डीसीपी शोभित डी सक्सेना ने बताया कि अदालत ने मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब मुकदमे में अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज किए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टरों, शिकायतकर्ता, गवाहों और पुलिसकर्मियों को अदालत में बुलाया जाएगा। बचाव पक्ष इनसे जिरह भी करेगा।
डीएनए जांच से अहम सबूत मिले
पुलिस के मुताबिक, मामले में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अहम साबित हुई। जांच में किशोरी के शरीर से लिए गए नमूनों में वीर्य और चार अलग-अलग आरोपियों से मेल खाता डीएनए मिला।
क्षत-विक्षत मिला था शव, हाथ शरीर से अलग
दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर को अदालत में 365 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 54 गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस के लिए शुरुआत में मृतका की पहचान करना भी बड़ी चुनौती थी। शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था। दाहिना हाथ शरीर से अलग था। ऐसे में शुरुआत में यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि शव महिला का है या पुरुष का।
जांच को उस समय अहम सुराग मिला, जब पुलिस की नजर डेड बॉडी के बाएं हाथ पर बने तीन सितारों के टैटू पर पड़ी। इसके बाद गुमशुदगी की शिकायतों और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसी आधार पर पुलिस मृतका की पहचान और आरोपियों तक पहुंच सकी।
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