नई बाइक की पार्टी मनाने गए थे, एक साथ 3 दोस्तों की मौत; दिल्ली का हादसा रुला देगा

Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi swaroop nagar bike accident 3 friends died
संक्षेप: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार बाइक जीटी रोड पर रखे जर्सी बैरियर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। तीनों युवक पार्टी करके मुरथल से घर लौट रहे थे।

Thu, 23 Oct 2025 08:51 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार बाइक जीटी रोड पर रखे जर्सी बैरियर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। तीनों युवक पार्टी करके मुरथल से घर लौट रहे थे। पुलिस ने बुधवार को तीनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान अनुराग, मोहित और सुमित के तौर पर हुई है। तीनों युवक बचपन के दोस्त थे और नांगलोई इलाके में आसपास ही रहते थे। वहीं मोहित, अनुराग के सगे चाचा का बेटा था। चूंकि हम उम्र होने के वजह से साथ रहता था।

बाइक खरीदने पर पार्टी करने गए थे

अनुराग ने धनतेरस पर बाइक खरीदी थी। सभी दोस्त पार्टी मांग रहे थे। मंगलवार रात तीनों ने पार्टी करने की योजना बनाई। सुमित अपनी बाइक पर अनुराग और मोहित के साथ रात 11 बजे नांगलोई से मुरथल के लिए रवाना हुआ। वहां भोजन करने के बाद वापस लौटे। वे करीब रात डेढ़ बजे जीटी रोड पर बने लिबासपुर फ्लाईओवर पर पहुंचे थे।

बाइक में लगी आग : सिंघु बार्डर से दिल्ली आते समय फ्लाईओवर के बाएं हिस्से की सड़क खराब हो गई है। करीब 15 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े क्षतिग्रस्त स्थल को जर्सी बैरियर से घेरा गया है। देर रात लौट रहे बाइक सवार इसी जर्सी बैरियर से भिड़ गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई। डीसीपी ने बताया कि हादसे के वक्त बाइक सवारों ने हेल्मेट भी नहीं लगाया था। इस टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर गिर गये। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और तीनों युवकों को बुराड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके परदो युवकों के मोबाइल फोन मिले थे जिसमें से एक फोन खुला हुआ था। इसी फोन से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई।

ब्रेक लगाने की कोशिश की

जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैरियर से करीब 30 मीटर की दूरी से टायर घिसटने के निशान हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि बाइक सवारों ने नजदीक आने पर बैरियर देखा तो ब्रेक लगाने की कोशिश की। लेकिन सफल नहीं हो सके और पूरी रफ्तार से बाइक बैरियर में भिड़ गई। वहीं अनुराग के पिता गोपाल ने एनएचएआई पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर डायवर्जन रहता तो बेटे की जान बच सकती थी। हालांकि एनएचएआई ने बैरियर पर पीले रंग का रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है।

कक्षा सात से दोस्ती थी

अनुराग, सुमित और मोहित के दोस्त विष्णु ने बताया कि वे सभी कक्षा छह-सात से दोस्त थे। वे सभी एक साथ घूमते थे। विष्णु ने बताया कि तबियत खराब होने की वजह से वह मुरथल नहीं गया। विष्णु के अनुसार वे सभी इलाके में ही एक रेस्टोरेंट पर जमा हो कर पार्टी करते थे। कभी भी वे मुरथल नहीं जाते थे।

Delhi News
