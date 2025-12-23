Hindustan Hindi News
नौकरानी ने बेटे के साथ मिलकर मालकिन को तवे से पीटा, गहने लूटकर खरीदे नए मोबाइल

नौकरानी ने बेटे के साथ मिलकर मालकिन को तवे से पीटा, गहने लूटकर खरीदे नए मोबाइल

संक्षेप:

दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक नौकरानी और उसके बेटे ने बुजुर्ग मालकिन पर लोहे के तवे से हमला कर गहने और नकदी लूट ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लूटे गए पैसों से खरीदे गए मोबाइल बरामद किए हैं।

Dec 23, 2025 11:12 am IST
राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घर में काम करने वाली नौकरानी सुनीता और उसके बेटे सागर चौहान ने अपनी मालकिन, बुजुर्ग नारायणी देवी पर हमला कर उन्हें लूट लिया। यह वारदात 13 दिसंबर 2025 को हुई।

हमला और लूट की पूरी कहानी

नारायणी देवी घर में अकेली थीं जब सुनीता ने उन पर लोहे के तवे से हमला किया। हमले के बाद दोनों आरोपियों ने महिला की 25 ग्राम सोने की चेन, लगभग 300 ग्राम चांदी की पायल और 1500 रुपये नकद लूट लिए। इसके बाद मां-बेटे मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 500/2025 दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी में मिली ये चीजें

आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 10,000 रुपये नकद बरामद हुए। पूछताछ में सुनीता और सागर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि लूटी गई सोने की चेन बेचकर ही उन्होंने नए मोबाइल फोन खरीदे थे। उनका मकसद था आसानी से पैसे कमाना। पुलिस अब बाकी लूटी हुई संपत्ति बरामद करने में जुटी है।

