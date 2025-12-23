नौकरानी ने बेटे के साथ मिलकर मालकिन को तवे से पीटा, गहने लूटकर खरीदे नए मोबाइल

संक्षेप: दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक नौकरानी और उसके बेटे ने बुजुर्ग मालकिन पर लोहे के तवे से हमला कर गहने और नकदी लूट ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लूटे गए पैसों से खरीदे गए मोबाइल बरामद किए हैं।

राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घर में काम करने वाली नौकरानी सुनीता और उसके बेटे सागर चौहान ने अपनी मालकिन, बुजुर्ग नारायणी देवी पर हमला कर उन्हें लूट लिया। यह वारदात 13 दिसंबर 2025 को हुई।

हमला और लूट की पूरी कहानी नारायणी देवी घर में अकेली थीं जब सुनीता ने उन पर लोहे के तवे से हमला किया। हमले के बाद दोनों आरोपियों ने महिला की 25 ग्राम सोने की चेन, लगभग 300 ग्राम चांदी की पायल और 1500 रुपये नकद लूट लिए। इसके बाद मां-बेटे मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई पीड़िता की शिकायत पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 500/2025 दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।