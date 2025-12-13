लाल किले पर विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर से सबने तोड़ा नाता, कोई अवशेष लेने तक नहीं आया

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती विस्फोट करने वाले डॉक्टर आतंकी उमर उन-नबी के अवशेष एक महीने से अधिक समय से लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में अनक्लेम्ड पड़े हैं।

राजधानी दिल्ली के लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में एक महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आत्मघाती हमलावर उमर उन-नबी के अवशेष आज भी अनक्लेम्ड पड़े हैं। इसमें उसके एक पैर का टुकड़ा और कुछ मांस के टुकड़े शामिल हैं, जिन्हें कोई लेने नहीं आया। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि परिवार ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है।

डॉक्टर के भेष में आतंकी था उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर उन-नबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा करने वाला यह शख्स अनमैरिड था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने श्रीनगर, अनंतनाग और फरीदाबाद के अस्पतालों में नौकरी की। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश थी।

लाल किले के पास किया विस्फोट 10 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में दाखिल होने वाला उमर अपनी हुंडई i20 कार में अकेला था। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली घूमने के बाद दोपहर में वह सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा। वहां करीब तीन घंटे कार में बैठा रहा। शायद आखिरी तैयारी कर रहा था। शाम साढ़े छह बजे पार्किंग से निकला और कुछ ही मिनटों बाद विस्फोट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वह अकेला था।

डीएनए ने खोला राज विस्फोट के बाद कार के टुकड़ों से जुड़ा एक पैर का हिस्सा मिला। शक उमर पर गया, तो पुलवामा से उसकी मां और भाई को दिल्ली बुलाया गया। डीएनए टेस्ट से कन्फर्म हो गया कि ये अवशेष उमर के ही थे। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फरीदाबाद से दिल्ली तक के रूट ट्रेस किए। सब कुछ इशारा करता था कि उमर एक बड़े टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहले ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया था।