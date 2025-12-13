Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi suicide bomber umar un nabi remains unclaimed lnjp hospital terrorist doctor
लाल किले पर विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर से सबने तोड़ा नाता, कोई अवशेष लेने तक नहीं आया

लाल किले पर विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर से सबने तोड़ा नाता, कोई अवशेष लेने तक नहीं आया

संक्षेप:

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती विस्फोट करने वाले डॉक्टर आतंकी उमर उन-नबी के अवशेष एक महीने से अधिक समय से लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में अनक्लेम्ड पड़े हैं।

Dec 13, 2025 10:40 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

राजधानी दिल्ली के लोक नायक अस्पताल की मोर्चरी में एक महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आत्मघाती हमलावर उमर उन-नबी के अवशेष आज भी अनक्लेम्ड पड़े हैं। इसमें उसके एक पैर का टुकड़ा और कुछ मांस के टुकड़े शामिल हैं, जिन्हें कोई लेने नहीं आया। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि परिवार ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉक्टर के भेष में आतंकी था उमर

कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर उन-नबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा करने वाला यह शख्स अनमैरिड था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने श्रीनगर, अनंतनाग और फरीदाबाद के अस्पतालों में नौकरी की। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश थी।

लाल किले के पास किया विस्फोट

10 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में दाखिल होने वाला उमर अपनी हुंडई i20 कार में अकेला था। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली घूमने के बाद दोपहर में वह सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा। वहां करीब तीन घंटे कार में बैठा रहा। शायद आखिरी तैयारी कर रहा था। शाम साढ़े छह बजे पार्किंग से निकला और कुछ ही मिनटों बाद विस्फोट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वह अकेला था।

डीएनए ने खोला राज

विस्फोट के बाद कार के टुकड़ों से जुड़ा एक पैर का हिस्सा मिला। शक उमर पर गया, तो पुलवामा से उसकी मां और भाई को दिल्ली बुलाया गया। डीएनए टेस्ट से कन्फर्म हो गया कि ये अवशेष उमर के ही थे। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फरीदाबाद से दिल्ली तक के रूट ट्रेस किए। सब कुछ इशारा करता था कि उमर एक बड़े टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहले ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया था।

डॉक्टरों का खतरनाक नेटवर्क

उमर डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील राथर का करीबी था, जिन्हें अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 2800 किलो आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया। यह मामला अब एनआईए के हाथ में है। यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी भी जांच में सहयोग कर रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।