Delhi suffocating smoke caused stubble burning in Pakistan PGI Chandigarh scientists claim
पाकिस्तान में जल रही पराली से घुटा दिल्ली का दम, PGI चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों का दावा

पाकिस्तान में जल रही पराली से घुटा दिल्ली का दम, PGI चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों का दावा

संक्षेप: पाकिस्तान के पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत के पंजाब राज्य में पराली की आग इस साल कम हुई है। इसकी वजह से फैल रहे प्रदूषण से दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों का दम घुट रहा है।

Sun, 26 Oct 2025 05:40 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। एजेंसी
पाकिस्तान के पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत के पंजाब राज्य में पराली की आग इस साल कम हुई है। इसकी वजह से फैल रहे प्रदूषण से दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों का दम घुट रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के एनवायरमेंटल हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों ने सेटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद ये दावा किया है।

सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 8 से 24 अक्टूबर के बीच पंजाब के खेतों में आग की 512 घटनाएं हुईं हैं। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 8 से 15 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 1161 मामले सामने आए हैं। पाक के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर पराली जला रहे हैं।

पराली जलने की घटनाओं पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल 15 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पंजाब राज्य में पराली जलाने की 1638 घटनाएं सामने आई थीं। इस साल ऐसी घटनाओं में 69 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन के नोडल अधिकारी डॉ. रविंद्र खंडेलवाल का कहना है कि हवा की खराब गुणवत्ता के लिए पाकिस्तान में जल रही पराली भी बड़ा कारण है।

बिगड़ रही हवा, आनंद विहार में एक्यूआई 400 पार

राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। शनिवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह की अपेक्षा शाम को और बढ़ गया। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में और 12 स्थानों पर बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली का मानक वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार शाम 4 बजे 292 दर्ज किया गया। जबकि शनिवार की सुबह यह 261 दर्ज किया गया था। दोनों वक्त यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यदि इसी तरह एक्यूआई बढ़ता रहा तो जल्द ही यह खराब से बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच जाएगा।

एक्यूआई 201 से 300 के बीच ‘खराब’ श्रेणी में माना जाता है। हवाओं की गति कम होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। शनिवार की सुबह जहां शून्य से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। वहीं, शाम को यह 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सीपीसीबी की ‘समीर’ ऐप के अनुसार, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 425 रहा। यह ‘गंभीर’ श्रेणी में था।

दिल्ली-एनसीआर के चार में से तीन घरों दिख रहा असर

दिल्ली-एनसीआर के हर चार में से तीन घर जहरीली हवा के प्रभाव महसूस कर रहे हैं। नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के ऑनलाइन सर्वे में 44,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 42% घरों में किसी न किसी को गले में खराश या खांसी की शिकायत थी। 25% ने आंखों में जलन, सिरदर्द या नींद में परेशानी बताई। 17% ने सांस लेने में दिक्कत की बात बताई।

दिल्ली-एनसीआर में सांस के मरीज बढ़े

नई दिल्ली/नोएडा। प्रदूषण के कारण दिल्ली में सांस, खांसी, एलर्जी के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे रोगियों की संख्या 15 से 20% तक बढ़ गई है। दिवाली से पहले ही ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। नोएडा जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय राणा ने बताया कि एक हफ्ते से सांस के मरीज बढ़े हैं। ऐसे मरीजों की संख्या 40 प्रतिशत बढ़ी है।

