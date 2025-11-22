CCTV में छात्र को ‘बेइज्जत करता’ दिखा टीचर, दिल्ली में स्टूडेंट सुसाइड केस में 5 दोस्तों से पूछताछ

संक्षेप: दिल्ली के सेंट कोलम्बास स्कूल के 10वीं क्लास के स्टूडेंट के सुसाइड केस में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कहा कि मृतक छात्र के तीन क्लासमेट सहित पांच दोस्तों की पहचान कर उनसे और उनके परिवारों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली के सेंट कोलम्बास स्कूल के 10वीं क्लास के स्टूडेंट के सुसाइड केस में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कहा कि मृतक छात्र के तीन क्लासमेट सहित पांच दोस्तों की पहचान कर उनसे और उनके परिवारों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में पहले इन क्लासमेट ने परिवार को बताया था कि 16 साल के लड़के को पिछले चार दिनों में तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने बार-बार परेशान किया था। एक जांचकर्ता ने कहा कि वे एक जैसी कहानी बता रहे है कि दोस्तों के इस ग्रुप को स्कूल के स्टाफ मेंबर्स द्वारा टारगेट किया जाता था, जिससे वह डरे हुए और खुद को बेइज्जत महसूस करते थे।

सीसीटीवी फुटेज से कुछ घटनाओं की पुष्टि जांचकर्ता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ घटनाओं की पुष्टि होती है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक रिकॉर्डिंग में एक टीचर दूसरे बच्चों के सामने उसे बेइज्जत करते हुए दिख रहा है। स्कूल ने गुरुवार को चारों को सस्पेंड कर दिया, जब उन पर बीएनएस की धारा 107 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया।

एचटी द्वारा देखी गई एफआईआर के मुताबिक, लड़के ने अपने दोस्तों को बताया था कि एक टीचर ने उसे निकालने की धमकी दी और धक्का दिया। एक और टीचर ने कथित तौर पर उस पर ‘ओवरएक्टिंग’ और ‘ड्रामा’ करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने 11 से 18 नवंबर तक स्कूल के अंदर और आसपास से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हेडमिस्ट्रेस समेत सभी चारों स्टाफ मेंबर्स को इस वीकेंड बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स की शुरुआती बातों से पता चलता है कि लड़के और उसके दोस्तों को लगातार डांटने और बहुत ज्यादा सजा देने का पैटर्न था।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने भी मामले का संज्ञान लिया है और सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 10 दिनों के अंदर एक्शन रिपोर्ट मांगी है।