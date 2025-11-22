बच्चों से पूछताछ, CCTV; सुसाइड वाले दिन छात्र के साथ स्कूल में क्या-क्या हुआ, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली में 16 साल के छात्र के सुसाइड मामले में पुलिस ने कोलंबा स्कूल के कई छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली में 16 साल के छात्र के सुसाइड मामले में पुलिस ने कोलंबा स्कूल के कई छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पिछले मंगलवार को छात्र ने शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर महीनों तक प्रताड़ित किए जाने के बाद राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से छलांग लगा दी थी। आरोप था कि घटना वाले दिन एक शिक्षक ने फिसलकर गिरने के बाद ओवरएक्टिंग के लिए उसका मज़ाक उड़ाया था और उसे अपमानित किया था।
पुलिस ने शनिवार को कहा कि एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) जब्त कर लिया गया है। इसमें उस पल की रिकॉर्डिंग है जब स्कूल के ड्रामा क्लब के एक प्रदर्शन के दौरान फिसलने के बाद स्टाफ के सदस्यों ने लड़के को डांटा और उसका अपमान किया।
छात्र के मेट्रो स्टेशन से कूदने के एक दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद लड़के के क्लासमेट और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उनकी गवाही की पुष्टि के लिए फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि लड़के द्वारा छोड़े गए नोट में जिन स्कूल स्टाफ सदस्यों के नाम हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
स्कूल ने मामले की जांच के दौरान हेडमिस्ट्रेस (कक्षा 4-10), कक्षा 9 और 10 के समन्वयक और दो शिक्षकों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।