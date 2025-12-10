Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi student narrated after his school received bomb threat mail premises vacated he said he was writing exam
मैं एग्जाम दे रहा था; स्कूल में बम की धमकी से कैसे मचा हड़कंप, दिल्ली के छात्र ने बताया

मैं एग्जाम दे रहा था; स्कूल में बम की धमकी से कैसे मचा हड़कंप, दिल्ली के छात्र ने बताया

संक्षेप:

दिल्ली की द इंडियन स्कूल, आह्लकॉन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मी नगर, सादिक नगर के स्कूलों को भी बम से उड़ाने वाला ईमेल मिला था। अग्निशमन विभाग के अनुसार, यह सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। पुलिस का कहना है कि एक से अधिक स्कूलों को ये कॉल/ईमेल मिले हैं।

Dec 10, 2025 01:56 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली की स्कूलों को बम से दहलाने वाली धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। स्कूलों ने तुरंत सावधानी बरतते हुए अभिभावकों को अपने छात्रों को लेने के लिए एक नोटिस जारी किया। परिसर खाली कराया गया और सघन जांच कराई, हालांकि हर बार की तरह इस बार भी धमकी के बाद परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एक स्कूली छात्र ने उस वक्त मिली धमकी से मचे हड़कंप का पूरा हाल सुनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रियदर्शनी विहार के लवली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आदित्य ने बताया कि हम अपनी परीक्षा दे रहे थे और अचानक हमें मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। जब हम वहां पहुंचे, तो हमने देखा कि सभी कक्षाओं के छात्र वहां मौजूद थे। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी वहां मौजूद थे। हमें पता चला कि एक ईमेल मिला था। सभी छात्रों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

इससे पहले दिल्ली की द इंडियन स्कूल, आह्लकॉन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मी नगर, सादिक नगर के स्कूलों को भी बम से उड़ाने वाला ईमेल मिला था। अग्निशमन विभाग (Fire Department) के अनुसार, यह सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। पुलिस का कहना है कि एक से अधिक स्कूलों को ये कॉल/ईमेल मिले हैं। वर्तमान में जांच चल रही है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले, पिछले बुधवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों देशबंधु कॉलेज और रामजस कॉलेज को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद छात्रों को बाहर निकाला गया था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।