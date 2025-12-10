मैं एग्जाम दे रहा था; स्कूल में बम की धमकी से कैसे मचा हड़कंप, दिल्ली के छात्र ने बताया
दिल्ली की द इंडियन स्कूल, आह्लकॉन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मी नगर, सादिक नगर के स्कूलों को भी बम से उड़ाने वाला ईमेल मिला था। अग्निशमन विभाग के अनुसार, यह सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। पुलिस का कहना है कि एक से अधिक स्कूलों को ये कॉल/ईमेल मिले हैं।
दिल्ली की स्कूलों को बम से दहलाने वाली धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। स्कूलों ने तुरंत सावधानी बरतते हुए अभिभावकों को अपने छात्रों को लेने के लिए एक नोटिस जारी किया। परिसर खाली कराया गया और सघन जांच कराई, हालांकि हर बार की तरह इस बार भी धमकी के बाद परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एक स्कूली छात्र ने उस वक्त मिली धमकी से मचे हड़कंप का पूरा हाल सुनाया है।
प्रियदर्शनी विहार के लवली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आदित्य ने बताया कि हम अपनी परीक्षा दे रहे थे और अचानक हमें मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। जब हम वहां पहुंचे, तो हमने देखा कि सभी कक्षाओं के छात्र वहां मौजूद थे। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी वहां मौजूद थे। हमें पता चला कि एक ईमेल मिला था। सभी छात्रों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
इससे पहले दिल्ली की द इंडियन स्कूल, आह्लकॉन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मी नगर, सादिक नगर के स्कूलों को भी बम से उड़ाने वाला ईमेल मिला था। अग्निशमन विभाग (Fire Department) के अनुसार, यह सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। पुलिस का कहना है कि एक से अधिक स्कूलों को ये कॉल/ईमेल मिले हैं। वर्तमान में जांच चल रही है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले, पिछले बुधवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों देशबंधु कॉलेज और रामजस कॉलेज को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद छात्रों को बाहर निकाला गया था।