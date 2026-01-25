शादी की खरीदारी करने आई BSc की छात्रा बनी ‘मेट्रो चोर’, स्कैनिंग मशीन से उड़ाया जेवरों का बैग; ऐसे चढ़ी पुलिस के हत्थे

Hindustan Hindi News
दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गहनों और अन्य कीमती सामानों से भरा एक बैग चुराने के आरोप में 18 साल के बीएससी छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। बैग में लगभग 20 लाख रुपये मूल्य का सामान था।

Jan 25, 2026 07:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गहनों और अन्य कीमती सामानों से भरा एक बैग चुराने के आरोप में 18 साल के बीएससी छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। बैग में लगभग 20 लाख रुपये मूल्य का सामान था। उन्होंने बताया कि आरोपी बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। अधिकारी ने बताया कि सोने के गहनों और अन्य सामान से भरे बैग की चोरी की शिकायत के बाद 22 जनवरी को कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, और पाया कि गुलाबी जैकेट और काली पैंट पहने एक युवती बैग लेकर मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन में चढ़ गई। इसने बताया कि बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के आगे की जांच से पता चला कि वही युवती आगे गई और बाद में नोएडा सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के गेट संख्या-2 से बाहर निकली। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इसने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी से संबंधित खरीदारी के लिए अपने परिवार के साथ चांदनी चौक बाजार आई थी। मेट्रो स्टेशन पर सामान स्कैनिंग के दौरान, उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का एक अतिरिक्त बैग उठा लिया और उसे घर ले गई।

पुलिस ने बताया कि वह इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई कि उसने अधिकारियों को बैग के बारे में सूचित क्यों नहीं किया। पुलिस ने बताया कि बैग बरामद कर लिया गया, जिसमें सोने के गहने और अन्य सभी सामान बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसने बताया कि कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
