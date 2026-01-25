शादी की खरीदारी करने आई BSc की छात्रा बनी ‘मेट्रो चोर’, स्कैनिंग मशीन से उड़ाया जेवरों का बैग; ऐसे चढ़ी पुलिस के हत्थे

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गहनों और अन्य कीमती सामानों से भरा एक बैग चुराने के आरोप में 18 साल के बीएससी छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। बैग में लगभग 20 लाख रुपये मूल्य का सामान था।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गहनों और अन्य कीमती सामानों से भरा एक बैग चुराने के आरोप में 18 साल के बीएससी छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। बैग में लगभग 20 लाख रुपये मूल्य का सामान था। उन्होंने बताया कि आरोपी बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। अधिकारी ने बताया कि सोने के गहनों और अन्य सामान से भरे बैग की चोरी की शिकायत के बाद 22 जनवरी को कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, और पाया कि गुलाबी जैकेट और काली पैंट पहने एक युवती बैग लेकर मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन में चढ़ गई। इसने बताया कि बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के आगे की जांच से पता चला कि वही युवती आगे गई और बाद में नोएडा सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के गेट संख्या-2 से बाहर निकली। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इसने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी से संबंधित खरीदारी के लिए अपने परिवार के साथ चांदनी चौक बाजार आई थी। मेट्रो स्टेशन पर सामान स्कैनिंग के दौरान, उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का एक अतिरिक्त बैग उठा लिया और उसे घर ले गई।