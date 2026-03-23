शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 68 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने छात्र को दबोचा
दिल्ली में फर्जी शेयर निवेश के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर कई लोगों को ठगने वाले साइबर धोखाधड़ी गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 24 साल के एक छात्र को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में फर्जी शेयर निवेश के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर कई लोगों को ठगने वाले साइबर धोखाधड़ी गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 24 साल के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनिरुद्ध प्रताप सिंह को 19 मार्च को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। उस पर फर्जी कंपनियों और बैंक अकाउंट को बनवाने में भूमिका निभाने का आरोप है, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया गया था।
68 लाख रुपये की ठगी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, यह मामला मुनीश चंद्र की शिकायत के बाद सामने आया, जिन्होंने आरोप लगाया कि एक कंपनी के प्रतिनिधि बनकर धोखाधड़ी करने वालों ने उनसे 68 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित को एक सोशल मीडिया मैसेजिंग ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उसे शेयर बाजार के टिप्स, फर्जी रिपोर्ट और भारी मुनाफे के वादे देकर लुभाया गया।
उन्होंने आगे बताया कि बाद में उन्होंने यह रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी और उन्हें एक फर्जी प्लेटफॉर्म पर आईपीओ सब्सक्रिप्शन सहित फर्जी निवेश दिखाए गए। हालांकि, वह न तो रकम निकाल सके और न ही निवेश की पुष्टि कर सके।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के छात्र अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी और एक बैंक अकाउंट चलाता था जिसमें धोखाधड़ी की रकम में से 1.7 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में जमा हुए थे। अधिकारी ने आगे बताया, "अब तक इस गैंग से जुड़ी 18 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अन्य आरोपियों और बाकी रकम का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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