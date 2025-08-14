delhi stray dogs supreme court order mcd will have to spend 11 crore per day on 10 lakh street dogs 10 लाख कुत्तों के एक दिन का खर्च 11 करोड़; SC का आदेश तो MCD के लिए सिरदर्द बन गया, Ncr Hindi News - Hindustan
10 लाख कुत्तों के एक दिन का खर्च 11 करोड़; SC का आदेश तो MCD के लिए सिरदर्द बन गया

आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली नगर निगम (MCD) को इन कुत्तों पर प्रतिदिन लगभग 11 करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ सकता है यानी प्रत्येक कुत्ते पर 110 रुपये प्रति दिन। यह जानकारी नागरिक निकाय के प्रारंभिक आकलन के अनुसार है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सThu, 14 Aug 2025 04:14 PM
दिल्ली के आवारा कुत्तों के मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हालांकि 3 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच इस शीर्ष अदालत के लावारिस कुत्तों को सड़क से हटाने वाले आदेश ने एमसीडी की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली के अनुमानित दस लाख आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में ले जाने का खर्चा सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली नगर निगम (MCD) को इन कुत्तों पर प्रतिदिन लगभग 11 करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ सकता है यानी प्रत्येक कुत्ते पर 110 रुपये प्रति दिन। यह जानकारी नागरिक निकाय के प्रारंभिक आकलन के अनुसार है।

वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे अभी भी भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक औपचारिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खर्चों और संभावित आश्रय स्थलों का आकलन करने के लिए प्रारंभिक बैठकें आयोजित की गई हैं। आश्रय ऑपरेटरों और अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर, एक कुत्ते को रखने के अनुमानित दैनिक खर्च में भोजन, परिवहन, साफ-सफाई, चिकित्सा देखभाल, कर्मचारी और पानी और बिजली जैसे चलने वाले खर्च शामिल हैं।

एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने कहा, "अगर दिल्ली के अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित किया जाता है, तो दैनिक लागत लगभग 11 करोड़ रुपये होगी।" उन्होंने कहा कि प्रारंभिक योजना केवल कुछ हजार कुत्तों पर केंद्रित है, जिनमें मुख्य रूप से बार-बार काटने वाले या बीमारियों से पीड़ित कुत्ते शामिल हैं। वर्तमान में, एमसीडी प्रतिदिन 350 से अधिक कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करती है और 10 दिनों की निगरानी अवधि के बाद उन्हें छोड़ देती है। नसबंदी की प्रक्रिया पर प्रति कुत्ते लगभग ₹1,000 का खर्च आता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण आदेश में दिल्ली,नोएडा,गाजियाबाद, गुरुग्राम और अब फरीदाबाद को 6-8 हफ्तों में कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय बनाने और तुरंत पकड़ने के अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

ट्रैकिंग को बेहतर बनाने और एक नई जनगणना की आवश्यकता से बचने के लिए जो शहर में 16 वर्षों से आयोजित नहीं हुई है, नगर निगम ने आश्रयों में लाए गए और नसबंदी किए गए कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने की योजना बनाई है। प्रत्येक चिप की लागत ₹150-₹200 होगी, और इसमें कुत्ते का इतिहास, टीकाकरण और नसबंदी का विवरण सहित पाँच डेटा बिंदु संग्रहीत किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैंडहेल्ड स्कैनर की कीमत प्रति स्कैनर ₹4,000 अनुमानित है।

एमसीडी वर्तमान में आवारा पशुओं को आश्रय देने के लिए गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन ₹40 देती है। इसके विपरीत, प्रति कुत्ते को आश्रय देने की लागत लगभग तीन गुना अधिक है, जो संभावित वित्तीय दबाव को दर्शाता है। मंगलवार को, एमसीडी के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सिविक सेंटर में पशु अधिकार समूहों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पकड़े गए और आश्रयों में भेजे गए कुत्तों के मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, पार्षदों और अधिकारियों से युक्त एक संयुक्त पैनल के गठन की घोषणा की।

सिंह ने कहा, "कार्यकर्ताओं ने स्थानांतरण अभियान के बारे में चिंता व्यक्त की और मांग की कि केवल आक्रामक कुत्तों को पहले पकड़ा जाना चाहिए, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है।" उन्होंने आश्रय सुविधाओं के बारे में भी चिंता जताई। हमारे आश्रय कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए खुले रहेंगे ताकि वे कुत्तों को खाना खिलाने, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और इस संयुक्त प्रयास में हमारा समर्थन करने में मदद कर सकें।" महापौर ने कहा कि मंगलवार से काटने की शिकायतों वाले 150 आक्रामक कुत्तों को पकड़ा गया है। ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे निवासी एमसीडी 311 मोबाइल एप्लिकेशन या जोनल हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने उन इलाकों का उल्लेख नहीं किया जहां चल रहे अभियान चलाए जा रहे हैं।