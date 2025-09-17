हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट, रजिस्ट्रेशन... दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइंस

दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन, रेबीज के उन्मूलन और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों पर आधारित हैं।

दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते के बीच टकराव को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, दिल्ली सरकार ने इन नियमों को लागू किया है, जो न केवल कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करेंगे, बल्कि जन सुरक्षा को भी प्राथमिकता देंगे। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित हैं।

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को नगर निगम उठाता है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ना होगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। केवल रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को अपवाद माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को और व्यापक करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कीं, जिन्हें दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) के साथ साझा किया गया। इन नियमों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) के संशोधित मॉड्यूल के आधार पर तैयार किया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इन गाइडलाइंस को बेहद शानदार बताया है।