delhi stray dog management new guidelines after Supreme Court Order हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट, रजिस्ट्रेशन... दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइंस
delhi stray dog management new guidelines after Supreme Court Order

हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट, रजिस्ट्रेशन... दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइंस

दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन, रेबीज के उन्मूलन और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों पर आधारित हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 06:27 AM
दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते के बीच टकराव को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, दिल्ली सरकार ने इन नियमों को लागू किया है, जो न केवल कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करेंगे, बल्कि जन सुरक्षा को भी प्राथमिकता देंगे। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित हैं।

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को नगर निगम उठाता है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ना होगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। केवल रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को अपवाद माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को और व्यापक करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस

दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कीं, जिन्हें दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) के साथ साझा किया गया। इन नियमों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) के संशोधित मॉड्यूल के आधार पर तैयार किया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इन गाइडलाइंस को बेहद शानदार बताया है।

नई गाइडलाइन की मुख्य बातें

  • इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी एमसीडी (MCD), एनडीएमसी (NDMC) और डीसीबी (DCB) की होगी।
  • एमसीडी अभी 20 'एनिमल बर्थ कंट्रोल' (ABC) केंद्रों के जरिए कुत्तों का स्टरलाइजेशन और टीकाकरण करती है।
  • सिर्फ वही संस्थाएं इस काम में शामिल हो सकेंगी, जिन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) ने मान्यता दी है।
  • पशुओं की देखभाल करने वाले स्टाफ और वेटेरिनेरियन को AWBI के प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लेनी होगी।
  • हर केंद्र में पर्याप्त पिंजरे, बिजली बैकअप के साथ ऑपरेशन थिएटर और जानवरों के लिए खास वैन होनी चाहिए।
  • ऑपरेशन और पिंजरों वाले हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।
  • कुत्तों के टीकाकरण, स्टरलाइजेशन, भोजन और मेडिकल देखभाल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।
  • RWA और स्थानीय लोगों को मिलकर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह तय करनी होगी। यह जगह बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चुनी जाएगी।
  • फीडिंग स्पॉट पर साफ-सफाई जरूरी है और बचा हुआ खाना वहीं फेंकना होगा।
  • इन जगहों पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अगर कोई तय जगह के अलावा कहीं और खाना खिलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • सरकार सबसे अच्छा 'फीडिंग स्पॉट' बनाने वाले RWA को इनाम भी देगी।
  • तीन महीने से अधिक उम्र के पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन हर साल कराना होगा और इसके साथ रेबीज टीकाकरण सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा।
  • भारतीय नस्ल के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा, और उनका स्टरलाइजेशन व पहला टीका भी मुफ्त लगाया जाएगा।
  • स्कूलों, NGOs और पशु देखभालकर्ताओं के साथ मिलकर कुत्तों के व्यवहार, खान-पान और टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।
  • स्थानीय ABC मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो हर महीने बैठक कर प्रोग्राम की प्रगति और शिकायतों की समीक्षा करेगी। हर साल 31 मई तक AWBI को वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।