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दिल्ली में आवारा गाय ने किया बच्चे पर हमला, सींगों से कई बार मारा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली में आवारा गाय ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान गाय ने सींगों से कई बार बच्चे पर हमला किया 

दिल्ली में आवारा गाय ने किया बच्चे पर हमला, सींगों से कई बार मारा

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक आवारा गाय के हमले में एक बच्चा घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पशु बच्चे को गिराकर उस पर हमला करते दिखा। घटना शुक्रवार को तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 10 में दिल्ली नगर निगम के मध्य जोन में हुई।

सीसीटीवी फुटेज में बच्चा संकरी गली में खड़ा दिखा, तभी एक आवारा गाय अचानक तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गाय ने अपने सींगों और खुरों से बच्चे पर कई बार हमला किया। वीडियो में दिखा कि हमले के दौरान एक स्थानीय निवासी बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा और उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उस शख्स का भी पीछा किया और आक्रामक हो गई।

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डंडों से मारकर भगाया

वीडियो में दिखा कि इसके बाद एक और आवारा गाय भी मौके पर आ गई और दोनों पशु वहां मौजूद लोगों के एक समूह का पीछा करने लगे। स्थानीय लोगों ने डंडों की मदद से उन्हें भगाया। एक अधिकारी ने बताया, बच्चा घायल हुआ है। वह अब ठीक हो रहा है।

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घटना के बाद नगर निकाय अधिकारियों ने दोनों गायों को पकड़कर रेवला खानपुर गौशाला भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के मध्य जोन में बड़ी संख्या में अवैध डेयरी के संचालन के कारण क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए अब अवैध डेयरी और पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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