दिल्ली की सड़कों पर बेसहारा गायों का दर्द, 20 सालों में एक भी गौशाला नहीं बना पाई MCD

दिल्ली नगर निगम ने पिछले 20 सालों में एक भी नई गौशाला नहीं बनाई है, जिसके कारण मौजूदा गौशालाओं में क्षमता से अधिक गायें हैं और हजारों बेसहारा गायें सड़कों पर भटक रही हैं।

दिल्ली की सड़कों पर गायों का बेसहारा घूमना कोई नई बात नहीं। मगर चौंकाने वाली खबर ये है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) पिछले 20 सालों में एक भी नई गौशाला नहीं बना पाया। एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा गौशालाओं में 20,485 गायें हैं, जबकि इनकी अधिकतम क्षमता सिर्फ 19,838 है। यानी, गायों की संख्या गौशालाओं की जगह से कहीं ज्यादा। नतीजतन, सड़कों पर हज़ारों गायें बिना आश्रय के भटक रही हैं और मौजूदा गौशालाएं भीड़ से जूझ रही हैं।

कब और कहां रुकी गौशालाओं की कहानी? 1990 के दशक में दिल्ली में छह गौशालाएं बनाई गई थीं। इसमें तीन नरेला-बवाना में और तीन नजफगढ़ में हैं। लेकिन इनमें से एक गौशाला शुरूआती दौर में ही बंद हो गई। इसके बाद 2018 में नजफगढ़ की अचार्य सुशील मुनि गौशाला को भी ताला लग गया। वजह थी खराब प्रबंधन और गायों की असामान्य मृत्यु दर। एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'नई गौशालाओं के लिए बार-बार मांग उठती रही, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।'

गायों को ठुकरा रही गौशालाएं 20 अगस्त को एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में भी गौशालाओं की बदहाली का मुद्दा गूंजा। नरेला जोन की प्रतिनिधि अंजू देवी ने बताया, 'नरेला में गौशालाएं हैं, लेकिन वे नई गायों को लेने से मना कर रही हैं। प्रशासन को चाहिए कि जब तक नई गौशालाएं नहीं बनतीं, पड़ोसी राज्यों से मदद ली जाए।' उनका ये सुझाव दिल्ली की सड़कों पर घूमती गायों के लिए एक नई उम्मीद जगाता है।