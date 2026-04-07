पहले फंसाते, फिर ब्लैकमेल करके लूटते; दिल्ली में 'स्टिकर गैंग' की मदद करने वाले 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से चल रहे स्टिकर के नाम पर उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की तैनाती दक्षिणी दिल्ली में तैनात एएसआई जितेंद्र और उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर में तैनात सिपाही प्रवीण के रूप में हुई है।
क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से चल रहे स्टिकर के नाम पर उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की तैनाती दक्षिणी दिल्ली में तैनात एएसआई जितेंद्र और उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर में तैनात सिपाही प्रवीण के रूप में हुई है।
पहले रिश्वत लेने के लिए उकसाते
जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी इस रैकेट में मिडिलमैन और फिक्सर की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निशाना बनाता था। गैंग के सदस्य पहले पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने के लिए उकसाते फिर बातचीत व हरकतों को छिपे कैमरों में रिकॉर्ड कर लेते थे।
वीडियो एडिटिंग के जरिए करते ब्लैकमेल
इसके बाद इन वीडियो को एडिट कर ऐसा बनाया जाता था, जिससे पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आएं। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। आरोपियों द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकी दी जाती थी कि यदि मोटी रकम नहीं दी गई तो वीडियो सोशल मीडिया और विभाग में वायरल कर दिए जाएंगे। नौकरी और प्रतिष्ठा बचाने के दबाव में कई पुलिसकर्मी इस जाल में फंसकर पैसे देने को मजबूर हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एएसआई और कॉन्स्टेबल गैंग को ऐसे पुलिसकर्मियों की जानकारी देते थे जो दबाव में आ सकते थे या जिनके खिलाफ पहले से शिकायतें थीं।
प्रतिबंध के बीच वाहनों के प्रवेश से जुड़ा है मामला
यह गिरोह बड़े सुनियोजित ढंग से काम करता था। गिरोह ट्रांसपोर्टरों को अवैध एंट्री स्टिकर बेचता था। जिनके जरिए वाहनों को दिल्ली में बिना रोक-टोक प्रवेश का झांसा दिया जाता था, चाहे नो-एंट्री नियम हों या प्रदूषण संबंधी प्रतिबंध। इस गिरोह ने इलाके के हिसाब से स्टिकर तय कर रखे थे। इसमें कई पुलिसकर्मियों से सांठगांठ भी की गई थी। वहीं, कई पुलिसकर्मियों को गिरोह फर्जी वीडियो का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलता था। दूसरी ओर ट्रांसपोर्टरों से भी रकम वसूली जाती थी।
गिरोह से जुड़े 10 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके
क्राइम ब्रांच की मानें तो इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें तीन प्रमुख गैंग लीडर राजू मीणा, जीशान अली और रिंकू राणा शामिल हैं। ये तीनों ही अलग-अलग गैंग चलाते थे, लेकिन उनका तरीका एक जैसा ही था। इनके नेटवर्क में फील्ड ऑपरेटिव, डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने वाले शामिल थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें