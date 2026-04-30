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काम की बात: दिल्ली सरकार हर हफ्ते लगाने जा रही 'जनसुनवाई कैंप', जानिए किन समस्याओं का समाधान मिलेगा यहां

Apr 30, 2026 06:10 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिरसा ने कहा कि, 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से सुविधा मिल सके।'

दिल्ली सरकार हर हफ्ते लगाने जा रही 'जनसुनवाई कैंप', जानिए किन समस्याओं का समाधान मिलेगा यहां

राशन कार्ड से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा विशेष 'जन सुनवाई कैंप' का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को बताया कि इन कैंपों में जाकर आम नागरिक, राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर अपना शिकायती आवेदन दे सकता है और उसका समाधान पा सकता है।

मंत्री सिरसा ने बताया कि ये कैंप 2 मई से हर शनिवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रत्येक जिला कार्यालय में सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों के निपटान के लिए वे कैंप में आ सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन कैंपों में आकर लोग राशन कार्ड से जुड़ी अपनी समस्याएं जैसे नया कार्ड बनवाना, सुधार, पात्रता और वितरण से जुड़े मुद्दे सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और उनका समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

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यहां मिलेगी जिला कार्यालयों की जानकारी

सिरसा ने कहा कि जिन लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, वे अपने नजदीकी जिला कार्यालय में तय समय पर जाकर आवेदन देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहीं समाधान पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालयों की जानकारी और सेवाओं के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1967 या 14445 पर संपर्क कर सकते हैं।

लोगों को मौके पर ही मिलेगा जांच और समाधान

सिरसा ने आगे बताया कि इन कैंपों के सफल बनाने के लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग द्वारा विशेष टीमों की व्यवस्था की गई है, जो नागरिकों को मौके पर ही जांच और समाधान सुनिश्चित करेगी। साथ ही इन कैंपों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप हो सके और जवाबदेही बनी रहे।

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सीएम के निर्देश- ये मामले खासकर निपटाएं

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए, खासकर वे मामले जहां लोगों को लगता है कि उनके कार्ड गलत तरीके से बंद हो गए हैं। ऐसे मामलों में लोग कैंप में आकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं और मौके पर ही समाधान पा सकते हैं।

आगे उन्होंने कहा कि, 'मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से सुविधा मिल सके।'

सिरसा बोले- हम लोगों और सरकारी सेवाओं की दूरी कम कर रहे

प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री सिरसा ने कहा कि हम लोगों और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं और शिकायतों के समाधान को लोगों के दरवाजे तक ला रहे हैं। ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने हक से वंचित नहीं रहेगा। सरकार पारदर्शी और जनता केंद्रित सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की उसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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