दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ब्रैकीथेरेपी सेवा की शुरुआत, इन कैंसर मरीजों को होगा लाभ
ब्रैकीथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की एक उन्नत तकनीक है जिसमें रेडियोधर्मी स्रोत को ट्यूमर के अंदर या उसके बिल्कुल पास रखा जाता है। इससे कैंसर वाले ऊतकों (टिश्यू) तक सीधे रेडिएशन की उच्च खुराक पहुँचाना संभव होता है।
दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) ने कैंसर इलाज के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रैकीथेरेपी सेवाओं की शुरुआत की है। यह सुविधा कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक, सटीक और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। DSCI ने गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को पहला ब्रैकीथेरेपी केस सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी के साथ इस सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई। इसके बाद आज यानी शुक्रवार (10 जुलाई) से इस सेवा की औपचारिक घोषणा कर दी गई। यानी अब यहां आने वाले मरीजों की ब्रैकीथेरेपी की जाएगी।
क्या है ब्रैकीथेरेपी?
ब्रैकीथेरेपी एक रेडिएशन थेरेपी की तकनीक है, जिसमें रेडिएशन स्रोत को ट्यूमर के भीतर या उसके काफी नजदीक स्थापित किया जाता है। ताकि कैंसरग्रस्त ऊतकों (टिशू) पर अधिक प्रभावी रेडिएशन दिया जा सके, जबकि आसपास के स्वस्थ टिशू को कम से कम नुकसान पहुंचे। यह उपचार विशेष रूप से गर्भाशय (सर्वाइकल), एंडोमेट्रियल, और अन्य चयनित कैंसरों के उपचार में काफी प्रभावी है।
दूसरे अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा
इस अवसर पर संस्थान की निदेशक की लिंक ऑफिसर डॉ सविता अरोरा ने कहा कि "ब्रैकीथेरेपी केस का सफल निष्पादन हमारे संस्थान के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि है। इस सेवा के शुरु होने से कैंसर रोगियों को सुरक्षित और समयबद्ध उपचार मिल सकेगा और उन्हें एक ही जगह समग्र कैंसर देखभाल मिल सकेगा।" क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की हेड डॉ. प्रज्ञा शुक्ला ने कहा, “ब्रैकीथेरेपी आधुनिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का एक अभिन्न हिस्सा है। डीएससीआई (DSCI) में यह सुविधा दोबारा उपलब्ध होने से अब कई मरीजों को अत्यंत सटीक, वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित उपचार यहीं मिल सकेगा और उन्हें इलाज के लिए अन्य केंद्रों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।”
समर्पित टीम करेगी ब्रैकीथेरेपी
यह सेवा अनुभवी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य विशेषज्ञों की समर्पित टीम द्वारा संचालित की जाएगी। डीएससीआई का उद्देश्य प्रत्येक रोगी को सुरक्षित, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में 23 जून को डेंटल ओपीडी और 18 जून को दूसरी ओटी भी शुरू की गई है ताकि मरीजों में ज्यादातर सुविधायें संस्थान के अंदर ही मिल सके।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।