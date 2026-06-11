समय रहते फैटी लिवर की नहीं की पहचान और इलाज तो बुरा होगा अंजाम, DSCI में विशेष प्रोग्राम
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने लोगों को आगाह किया कि पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, अपच, पीलिया और वजन कम होने जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फैटी लिवर खतरनाक हो सकता है।
दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) ने स्पेयर सोसायटी के साथ मिलकर ग्लोबल फैटी लिवर डे 2026 का आयोजन किया। इस अवसर पर फैटी लिवर रोग के बढ़ते मामलों और इसके लीवर कैंसर, विशेष रूप से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी), से बढ़ते संबंधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, डायटीशियन तथा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फैटी लिवर रोग की समय पर पहचान, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा प्रभावी रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना था।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. नरेश अग्रवाल के व्याख्यान “फैटी लिवर से एचसीसी तक” से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि मेटाबोलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज (एमएएफएलडी) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इसकी पहचान और उपचार किया जाए तो सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर जटिलताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
जागरूकता ही रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम
इसके बाद फैटी लिवर रोग पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें रोग के प्रबंधन, चुनौतियों और नई उपचार पद्धतियों पर विचार-विमर्श हुआ। इस चर्चा में डॉ. पंकज त्यागी, विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डीएससीआई; डॉ. वसुधा गोयल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट; और अंजुमन, डायटीशियन, डीएससीआई ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा की। इस अवसर पर डॉ. पंकज त्यागी ने कहा, “फैटी लिवर आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले लीवर रोगों में से एक है। अच्छी बात यह है कि समय पर जांच, स्वस्थ जीवनशैली और मेटाबोलिक जोखिम कारकों के प्रभावी नियंत्रण से सिरोसिस और लीवर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जागरूकता ही इसकी रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है।”
स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर
दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉ. सविता अरोड़ा ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा, “ग्लोबल फैटी लिवर डे का आयोजन निवारक ऑन्कोलॉजी और जनस्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि फैटी लिवर रोग और लीवर कैंसर के बीच गहरा संबंध है। ऐसे में जागरूकता, नियमित स्क्रीनिंग और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। स्वास्थ्य संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को शिक्षित करें और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करें।”
अपने संदेश में डॉ. रविंदर सिंह, संयुक्त निदेशक, डीएससीआई ने कहा, “आज का कार्यक्रम ज्ञान साझा करने और विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच सार्थक संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बना। फैटी लिवर और लीवर कैंसर के संबंध को उजागर कर हम स्वास्थ्यकर्मियों और आम जनता दोनों को अपने लीवर के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग और सक्रिय बनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।”
मोटापा, मधुमेह, मेटाबोलिक सिंड्रोम, असंतुलित खान-पान पर भी चर्चा
इस सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने फैटी लिवर रोग के प्रमुख जोखिम कारकों जैसे मोटापा, मधुमेह, मेटाबोलिक सिंड्रोम, असंतुलित खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के माध्यम से इस रोग के अनेक मामलों को रोका जा सकता है और कई मामलों में इसे प्रारंभिक अवस्था में ठीक भी किया जा सकता है। कार्यक्रम का समापन जन-जागरूकता बढ़ाने, उच्च जोखिम वाले लोगों की नियमित स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने तथा लीवर स्वास्थ्य को व्यापक कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों से जोड़ने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने वैश्विक संदेश “लव योर लिवर” को भी दोहराया और लोगों से अपने लीवर की देखभाल को स्वस्थ जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।