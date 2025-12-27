दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नई पहल, 'पंख' से थमेगी कैंसर की रफ्तार; युवा बनेंगे हथियार

संक्षेप: इस पहल के जरिए DSCI स्कूली बच्चे और बच्चियों यानी नवयुवकों को कैंसर के प्रति जागरूक और उसकी रोकथाम के प्रति सजग कर रहा है। ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और लोग बेहतर कल के साथ जी सकें।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) न सिर्फ असाध्य रोग कैंसर के इलाज में नए मानक गढ़ रहा है बल्कि मरीजों को नया जीवन देकर उनमें नई उम्मीद और आशा की किरण जगा रहा है। इसी कड़ी में DSCI ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम 'पंख' है। इस पहल के जरिए DSCI स्कूली बच्चे और बच्चियों यानी नवयुवकों को कैंसर के प्रति जागरूक और उसकी रोकथाम के प्रति सजग कर रहा है। ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और लोग बेहतर कल के साथ जी सकें।

इसी परिकल्पना के साथ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) अपने जनसंपर्क कार्यक्रम "कैंसर हॉस्पिटल @ स्कूल विद पंख" के माध्यम से स्कूली बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। हालांकि, इस पहल की शुरुआत एक साल पहले ही हुई है और अब तक दिल्ली के एक दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों में हजारों छात्र-छात्राओं को कैंसर की पहचान, रोकथाम के प्रति शिक्षित और जागरूक किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कैंसर के बारे में सही जानकारी देना है, विशेष रूप से इसकी रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में लोगों को बताना है।

DSCI @ School with PANKH के बैनर तले अभियान यह अभियान DSCI @ School with PANKH के बैनर तले संचालित किया जाता है। इसकी परिकल्पना DSCI के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंकज त्यागी द्वारा की गई थी। हालांकि इस कार्यक्रम का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन वहां की पीआर एक्ज़ीक्यूटिव, रंजना कुमारी ने किया है। वह शुरुआती चरण में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जाकर स्कूलों से समन्वय स्थापित करती हैं और वरिष्ठ फैकल्टी और डॉक्टरों के साथ मिलकर उन स्कूलों में कैंसर जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए सत्रों का संचालन सुनिश्चित करती हैं।

PANKH मतलब क्या? उन्होंने बताया कि PANKH का मतलब रोकथाम, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और आशा से है।

P: Prevention (रोकथाम)

A: Awareness (जागरूकता)

N: Nutrition (पोषण)

K: Knowledge (ज्ञान)

H: Hope (आशा)

स्वस्थ, समझदार और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो रहा DSCI के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने इस पहल पर कहा, “यह एक अभिनव पहल है, जिसमें अस्पताल स्कूलों तक पहुँचकर हमारे देश के लिए एक स्वस्थ, समझदार और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित कर रहा है।" उन्होंने कहा कि संस्थान का लक्ष्य अपनी पहुंच सालाना 12 स्कूलों से बढ़ाकर 25-30 स्कूलों तक करना है। उन्होंने इस पहल के लिए पूरी टीम को बधाई दी और और कहा कि स्कूलों को उनके पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के मार्गदर्शक डॉ. पंकज त्यागी ने इस बारे में कहा, "हमने एक सफल शुरुआत की है और अपने विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य हर महीने दो से तीन स्कूलों को जागरूक करना है। जागरूकता पैदा करना और सतर्कता को प्रोत्साहित करना कैंसर के जोखिम को कम करने और उसकी शीघ्र पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”

6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को सजग बनाया जा रहा इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को कैंसर के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. शांभवी शर्मा ने बताया कि 200 से अधिक प्रकार के कैंसरों में से विशेष रूप से उन कैंसरों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें जीवनशैली में बदलाव, स्वच्छता, अल्ट्रावॉयलेट किरणों और विकिरण से सुरक्षा तथा संतुलित आहार के माध्यम से रोका जा सकता है।" उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में परिवर्तनीय जोखिम कारकों(Modifiable risk factors)पर विशेष बल दिया जाता है।

प्रत्येक सत्र में एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र कार्यक्रम समन्वयक रंजना कुमारी ने बताया कि उनके साथ तीन से चार फैकल्टी सदस्य एक समर्पित टीम बनकर स्कूलों का दौरा करती है, जिसका उद्देश्य सतत जागरूकता प्रयासों के माध्यम से देश में कैंसर के बोझ को कम करना है। प्रत्येक सत्र में चार से पाँच विभागों के डॉक्टर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान छात्र-छात्राओं को गर्भाशय(सर्वाइकल), सिर और गर्दन, स्तन, लंग्स, लीवर आदि कैंसरों की रोकथाम से संबंधित जानकारी दी जाती है। प्रत्येक सत्र में एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र भी होता है जिससे छात्र अपने संदेह दूर कर सकें और विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकें।