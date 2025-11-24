Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi St Columba's School student suicide case victim father allegations on school will meet joint cp protest
श्रद्धांजलि तक नहीं; सुसाइड करने वाले छात्र के सपोर्ट में प्रदर्शन, सर्टिफिकेट फेंके गए

श्रद्धांजलि तक नहीं; सुसाइड करने वाले छात्र के सपोर्ट में प्रदर्शन, सर्टिफिकेट फेंके गए

संक्षेप:

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल (अशोक प्लेस) के 16 वर्षीय छात्र को दिए गए प्रमाण पत्र (Certificates) विरोध स्थल पर प्रदर्शित किए गए। एफआईआर (FIR) के अनुसार, लड़के के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कई शिक्षकों की ओर से लगातार उत्पीड़न के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था।

Mon, 24 Nov 2025 02:22 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के अशोक प्लेस स्थित सेंट कोलंबस स्कूल में 16 साल के छात्र के सुसाइड केस को लेकर आज फिर प्रदर्शन हुए। आज कई लोगों ने छात्र को मिले प्रमाण पत्र (Certificates) विरोध स्थल पर प्रदर्शित किए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्र के माता-पिता भी शामिल हुए थे। बता दें कि 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 16 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और इसके लिए उसके पैरेंट्स ने स्कूल को कसूरवार ठहराया है। पिता आज दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी से भी मुलाकात करने वाले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल (अशोक प्लेस) के 16 वर्षीय छात्र को दिए गए प्रमाण पत्र (Certificates) विरोध स्थल पर प्रदर्शित किए गए। एफआईआर (FIR) के अनुसार, लड़के के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कई शिक्षकों की ओर से लगातार उत्पीड़न के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था।

बेटे की मृत्यु (कथित आत्महत्या) पर सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के पिता ने कहा कि आज मैं स्कूल प्रबंधन से बात करने जा रहा हूं। आज शाम संयुक्त सीपी (Joint CP) के साथ एक बैठक है। ऐसा ही हर स्कूल में हो रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल के दबाव के कारण कुछ नहीं कहते। स्कूल ने तो उसे कोई सम्मान तक नहीं दिया।"

पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कथित तौर पर इसमें उस क्षण की रिकॉर्डिंग है जब स्कूल के ड्रामा क्लब के एक प्रदर्शन के दौरान फिसलने पर कर्मचारियों ने कथित तौर पर लड़के को फटकार लगाई और अपमानित किया था। छात्र के मेट्रो स्टेशन से कूदने के एक दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद लड़के के सहपाठियों और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए फुटेज की गहन जांच की जा रही है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।