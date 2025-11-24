श्रद्धांजलि तक नहीं; सुसाइड करने वाले छात्र के सपोर्ट में प्रदर्शन, सर्टिफिकेट फेंके गए
दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल (अशोक प्लेस) के 16 वर्षीय छात्र को दिए गए प्रमाण पत्र (Certificates) विरोध स्थल पर प्रदर्शित किए गए। एफआईआर (FIR) के अनुसार, लड़के के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कई शिक्षकों की ओर से लगातार उत्पीड़न के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था।
दिल्ली के अशोक प्लेस स्थित सेंट कोलंबस स्कूल में 16 साल के छात्र के सुसाइड केस को लेकर आज फिर प्रदर्शन हुए। आज कई लोगों ने छात्र को मिले प्रमाण पत्र (Certificates) विरोध स्थल पर प्रदर्शित किए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्र के माता-पिता भी शामिल हुए थे। बता दें कि 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 16 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और इसके लिए उसके पैरेंट्स ने स्कूल को कसूरवार ठहराया है। पिता आज दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी से भी मुलाकात करने वाले हैं।
बेटे की मृत्यु (कथित आत्महत्या) पर सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के पिता ने कहा कि आज मैं स्कूल प्रबंधन से बात करने जा रहा हूं। आज शाम संयुक्त सीपी (Joint CP) के साथ एक बैठक है। ऐसा ही हर स्कूल में हो रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल के दबाव के कारण कुछ नहीं कहते। स्कूल ने तो उसे कोई सम्मान तक नहीं दिया।"
पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कथित तौर पर इसमें उस क्षण की रिकॉर्डिंग है जब स्कूल के ड्रामा क्लब के एक प्रदर्शन के दौरान फिसलने पर कर्मचारियों ने कथित तौर पर लड़के को फटकार लगाई और अपमानित किया था। छात्र के मेट्रो स्टेशन से कूदने के एक दिन बाद आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद लड़के के सहपाठियों और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए फुटेज की गहन जांच की जा रही है।