100 से ज्यादा स्पीड, टक्कर के बाद भी नहीं रुका आरोपी, दिल्ली हादसे में चौंकाने वाले दावे
पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार सुबह नशे में धुत तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने एक डिलीवरी ब्वॉय को कुचल दिया। हादसे में 25 साल के हेमशंकर की मौके पर ही मौत हो गई।
पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार सुबह नशे में धुत तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने एक डिलीवरी ब्वॉय को कुचल दिया। हादसे में 25 साल के हेमशंकर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ रोड के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े स्कूटी सवार हेमशंकर को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार उसे घसीटते हुए आगे बढ़ी और सड़क किनारे दीवार से जा टकराई। शनिवार तड़के करीब 3:26 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तिलक नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 27 वर्षीय आरोपी मोहित कुमार को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में आरोपी कार ड्राइवर के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।
पुलिस उपायुक्त डी. शरद भास्कर के अनुसार, मृतक हेमशंकर रघुबीर नगर में परिवार के साथ रहता था। परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिवार में मां रुक्मिणी और 12 वर्षीय छोटा भाई समर हैं, जबकि बड़ा भाई शादी के बाद अलग रहता है। मृतक के साथी निलेश कुमार ने बताया कि हेम शंकर लाल बत्ती पर नियम के अनुसार रुका हुआ था। तभी पीछे से आई वर्ना कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। उसके मुताबिक, कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और आगे जाकर दीवार से भिड़ गई। कार में दो लोग सवार थे और दोनों नशे में धुत थे।
भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी
हादसे के बाद वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर स्कूटी दो हिस्सों में टूटी पड़ी थी और दीवार से टकराने के कारण कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। कार में दो लोग सवार थे। घायल को अस्पताल भेजकर दोनों को हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। मामला दर्ज कर जांच जारी है। हादसे के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिली। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए, जिससे दोनों सवारों की जान बच गई। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा से अधिक रही होगी।
मृतक की मां रुक्मणी ने कहा, मेरे बेटे ने रात में खाने के लिए फोन किया था। भोजन के बाद वह चला गया और फिर कोई कॉल नहीं आया। देर रात तीन-चार बजे हादसे की सूचना मिली। मैं तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां उसका शव मिला। वहीं मृतक का भाई देवेंद्र ने कहा, मैं शादी में था, तभी भाई के दोस्त का कॉल आया। अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। पीछे से आ रही काले रंग की कार ने भाई की बाइक को टक्कर मारी। कार पहले भी हादसे में शामिल थी और उस पर 14 चालान लंबित हैं।
