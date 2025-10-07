delhi special task force Andhra Pradesh police busted red sandalwood smuggling racket 10 tons worth 6 crore rs seized पुष्पा स्टाइल में तस्करी; दिल्ली पुलिस ने पकड़ा करोंड़ों का लाल चंदन,कहां से आया था?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi special task force Andhra Pradesh police busted red sandalwood smuggling racket 10 tons worth 6 crore rs seized

पुष्पा स्टाइल में तस्करी; दिल्ली पुलिस ने पकड़ा करोंड़ों का लाल चंदन,कहां से आया था?

अगस्त 2025 में तिरुपति पुलिस स्टेशन में लाल चंदन की चोरी को लेकर एक FIR (प्राथमिकी) दर्ज की गई थी। इसके बाद,आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया,जिन्होंने खुलासा किया कि चंदन की लकड़ी के ये लट्ठे दिल्ली भेजे जा रहे थे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 02:48 PM
share Share
Follow Us on
पुष्पा स्टाइल में तस्करी; दिल्ली पुलिस ने पकड़ा करोंड़ों का लाल चंदन,कहां से आया था?

दिल्ली में पुष्पा स्टाइल चंदन की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। तिरुपति से दिल्ली लाई जा रहे 6 करोड़ रुपये के लगभग 10 टन लाल चंदन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जब्त कर लिया है। इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत,दिल्ली की स्पेशल टास्क फोर्स (STF)/दक्षिण पूर्व जिला,आंध्र प्रदेश की लाल चंदन रोधी तस्करी टास्क फोर्स (RSASTF) और आंध्र प्रदेश पुलिस की खुफिया टीम की एक संयुक्त टीम ने तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम पर छापा मारा था। इस ऑपरेशन के दौरान,उन्होंने लगभग 9,500 किलोग्राम लाल चंदन बरामद किया,जिसे अवैध रूप से तिरुपति,आंध्र प्रदेश से दिल्ली लाया गया था।

क्या है पूरा मामला?

अगस्त 2025 में तिरुपति पुलिस स्टेशन में लाल चंदन की चोरी को लेकर एक FIR (प्राथमिकी) दर्ज की गई थी। इसके बाद,आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया,जिन्होंने खुलासा किया कि चंदन की लकड़ी के ये लट्ठे दिल्ली भेजे जा रहे थे। AP टास्क फोर्स द्वारा दी गई इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए,STF (स्पेशल टास्क फोर्स)/दक्षिण-पूर्व जिला और RSASTF (लाल चंदन रोधी तस्करी टास्क फोर्स),AP पुलिस(आंध्र प्रदेश पुलिस) की एक संयुक्त टीम बनाई गई।

टीम ने खुफिया जानकारी जुटाई और एक छापा मारा,जिसके बाद 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में दो आरोपियों इरफान पुत्र नूर मोहम्मद और अमित संपत पवार पुत्र संपत करम पवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ के बाद,संयुक्त टीम ने दिल्ली के तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम में छापा मारा और लगभग 10 टन लाल चंदन बरामद किया। आरोपियों ने अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में अवैध रूप से आंध्र प्रदेश से ये लट्ठे हासिल किए थे और उन्हें दिल्ली लाने के लिए एक ट्रक में छिपाकर रखा था।

इनकी मदद से मिली सफलता

दक्षिण-पूर्व जिला स्पेशल टास्क फोर्स की टीम में ये सदस्य शामिल थे:

➤इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान

➤एएसआई (ASI) मुकेश

➤हेड कांस्टेबल (HC) मनोज

➤हेड कांस्टेबल (HC) शहजाद

➤हेड कांस्टेबल (HC) कपिल

➤हेड कांस्टेबल (HC) भीम

आंध्र प्रदेश पुलिस की RSASTF (लाल चंदन रोधी तस्करी टास्क फोर्स) टीम में ये सदस्य शामिल थे:

➤इंस्पेक्टर खादर बाशा

➤एसआई (SI) मुरलीधर

➤कांस्टेबल (CT) बिलाल

➤कांस्टेबल (CT) कृष्णा

लगातार पूछताछ करने पर, आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि वे इन लट्ठों को चीन और दक्षिण एशियाई देशों में तस्करी करने की योजना बना रहे थे। इन देशों में लाल चंदन की औषधीय गुणों के कारण बहुत अधिक कीमत होती है। उनके अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच अभी जारी है।

गिरफ्तार तस्करों का विवरण (Details of Arrested Smugglers)

इरफान

पिता का नाम: नूर मोहम्मद

पता: टोली चौकी, हैदराबाद

रोजी-रोटी कमाने के लिए लाल चंदन की तस्करी करता था। इससे पहले भी, उसे 2023 में लाल चंदन की तस्करी के आरोप में तिरुपति पुलिस स्टेशन (PS Tirupati) ने गिरफ्तार किया था।

पिता का नाम: संपत करम पवार

पता: सेक्टर 21, ठाणे, नवी मुंबई

अपनी आजीविका के लिए लाल चंदन की तस्करी करता था। इसके खिलाफ पहले कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है।