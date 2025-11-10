Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi special cyber cell arrests mastermind of cyber fraud digital arrest 5 crore crypto transaction dubai connection
5 करोड़ का क्रिप्टो लेन-देन, दुबई कनेक्शन; साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड पकड़ा गया

5 करोड़ का क्रिप्टो लेन-देन, दुबई कनेक्शन; साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड पकड़ा गया

संक्षेप: धोखाधड़ी करने वालों ने म्यूल करेंट अकाउंट (mule current accounts) खुलवाने के लिए पीजी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन व्यक्तियों का विश्वास जीतने और सिबिल (CIBIL) स्कोर सुधारने में मदद के बहाने छोटी बीमा पॉलिसी सहायता की पेशकश की।

Mon, 10 Nov 2025 12:30 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की साइबर सेल ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने डिजिटल अरेस्ट और निवेश धोखाधड़ी रैकेट के मुख्य सरगना गिरफ्तार किया है। उसके पास से ₹5 करोड़ के क्रिप्टो लेन-देन का पता चला है। टीम ने इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कई राज्यों में छापे मारे थे। जांच में 5 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी (crypto) का लेन-देन दुबई (Dubai) में बैठे हैंडलर्स से जुड़ा हुआ पाया गया। जांच में फर्जी कंपनियां, म्यूल अकाउंट (अवैध पैसे के लेनदेन के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते), और ई-कॉमर्स की आड़ में चल रहे फ्रंट ऑपरेशंस का भंडाफोड़ हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धोखाधड़ी करने वालों ने म्यूल करेंट अकाउंट (mule current accounts) खुलवाने के लिए पीजी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन व्यक्तियों का विश्वास जीतने और सिबिल (CIBIL) स्कोर सुधारने में मदद के बहाने छोटी बीमा पॉलिसी सहायता की पेशकश की। ये लोग दुबई में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर फर्जी फर्मों के खातों का संचालन करते थे। धोखाधड़ी से मिले पैसों को क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदला गया और लगभग 552,944 USDT (लगभग 5 करोड़) रखने वाले तीन वॉलेट का पता लगाया गया है।

पकड़े गए ये साइबर अपराधी

1. अतुल शर्मा (निवासी लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा) की गिरफ्तारी

यह दुबई में बैठे हैंडलर सुमित गर्ग के तहत काम करने वाला मुख्य सिंडिकेट ऑपरेटर था। इसकी गिरफ्तारी संदिग्ध ई-कॉमर्स गतिविधियों के तकनीकी विश्लेषण के बाद हुई। गुरुग्राम में छापे के दौरान कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, चेक बुक, और डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिले हैं।

2. राहुल मांडा (निवासी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा) की गिरफ्तारी

यह डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का एक मुख्य खिलाड़ी है—जो TRAI/पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। यह उस मामले से जुड़ा है जहां शिकायतकर्ता से ₹30 लाख की ठगी की गई थी। लंबे समय तक निगरानी रखने के बाद, उसे उत्तराखंड के रूड़की से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हाई-एंड गैजेट्स और एक स्कॉर्पियो-एन एसयूवी बरामद हुई। जेल से रिहा होने के बाद, वह साइबर गिरोहों में शामिल हो गया और म्यूल अकाउंट (mule account) की सप्लाई करने में विशेषज्ञ बन गया।

3. वरुण आंचल @ लकी (उम्र 35 वर्ष, निवासी शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, जालंधर, पंजाब) की गिरफ्तारी

यह डिजिटल अरेस्ट मामले में एक मुख्य गुर्गा (key operative) था, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों (law enforcement officers) का रूप धारण कर धोखाधड़ी करता था। यह उस मामले में शामिल था जहां ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर शिकायतकर्ता से 26.80 लाख की ठगी की थी। इसका काम म्यूल अकाउंट (mule account) बनवाना, पैसे निकालना (withdrawals), और हैंडलर्स को फंड ट्रांसफर करना था। इसके पास से धोखाधड़ी वाले लेन-देन में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। वह पहले भी इसी तरह के अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है।

4. अमित कुमार सिंह @ कार्तिक (उम्र 31 वर्ष, निवासी गाँव छपिया, पोस्ट इसुआपुर, जिला सारण, बिहार) की गिरफ्तारी

यह साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक पूर्व-बैंक कर्मचारी है। वह कमीशन के आधार पर धोखाधड़ी से ठगे गए पैसों को निकालने के लिए अपने संपर्कों के माध्यम से बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इसके मोबाइल फोन से अपराध से संबंधित मैसेंजर चैट्स बरामद किए गए हैं। अपने दुर्भावनापूर्ण इरादों को छिपाने के लिए यह बार-बार बैंक बदलता रहता था। यह ₹39.5 लाख की निवेश धोखाधड़ी (Investment Fraud) के एक मामले में मुख्य गुर्गों में से एक था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।