लड़कियों से करा रहे थे तस्करी, 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 अफ्रीकी तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली स्पेशल सेल ने लड़कियों से ड्रग्स तस्करी कराने वाले एक बड़े अफ्रीकी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक युवती समेत चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 100 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन और अन्य नशीली गोलियां बरामद हुई हैं।

Thu, 20 Nov 2025 05:40 AM
स्पेशल सेल ने लड़कियों से दिल्ली समेत देश के अलग-अलग राज्यों में ड्रग्स तस्करी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अफ्रीकी मूल के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

स्पेशल सेल ने बताया कि उनकी टीम को देश के अलग-अलग राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी में अफ्रीकी मूल के लोगों की संलिप्तता की सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने धौला कुआं बस स्टैंड के पास जाल बिछाया और एक महिला आरोपी एजेबुएनयी एस्तेर ओसिता उर्फ एला को लाल रंग के ट्रॉली बैग के साथ धरदबोचा। बैग की तलाशी के दौरान प्लास्टिक की थैलियों में छिपाकर रखी गई कुल 17.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 440 ग्राम वजन की 700 नशीली गोलियां बरामद हुई। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर एला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एला ने बताया कि वह दिल्ली में अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग तस्करी गिरोह की सदस्य थी। एला ने बताया कि उसने बरामद ड्रग्स चंदर विहार में रहने वाले अमोरका से खरीदी थी। उसे यह ड्रग्स बेंगलुरु में रहने वाले व्हाइट मनी नामक व्यक्ति तक पहुंचानी थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने दिल्ली के दीपक विहार, चंदर विहार इलाके से आरोपी चार्ल्स चिमुन्या एबरेओनवु उर्फ न्वातायनचिदिनामा अमोरका को गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान मोबाइल ड्रग्स यूनिट पकड़ी

मामले की जांच के दौरान पुलिस को टेक चंद कॉलोनी, निलोठी एक्सटेंशन में एक मोबाइल ड्रग्स निर्माण यूनिट का पता चला। आरोपी अमोरका ने बताया कि वह चिनोये इमैनुएल नामक व्यक्ति की मदद से ड्रग्स तैयार करवाता था। इस पर चिनोये इमैनुएल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी में पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिये आरोपी डायरा इदरीस उर्फ XXव्हाइट मनी उर्फ XXसर व्हाइट की बेंगलुरु से धरदबोचा।

युवतियां जाती थीं मुंबई-बेंगलुरु

पुलिस के मुताबिक, अमोरका ड्रग्स बेचता था। उसके बेंगलुरु-मुंबई में संबंध हैं। वह लड़कियों के जरिए ड्रग्स की तस्करी मुंबई और बेंगलुरु करता था। अमोरका ने यह भी खुलासा किया कि वह तीन साल से अधिक समय से तस्करी में शामिल है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी बिना वैध यात्रा दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं।

