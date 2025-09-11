delhi south weat area people lost 30 crore in last two and half years cyber scam trail from mewat to jamtara all details मेवात से जामताड़ा तक फैला साइबर ठगी का जाल; 2.5 साल में 30 करोड़ गंवा चुके दिल्लीवाले, Ncr Hindi News - Hindustan
मेवात क्षेत्र, जिसमें भरतपुर और मथुरा शामिल हैं, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और होटल-बुकिंग घोटालों के लिए बदनाम है। झारखंड के जामताड़ा और देवघर जिले केवाईसी और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड-पॉइंट घोटालों के लिए कुख्यात हैं।

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईThu, 11 Sep 2025 03:58 PM
साइबर अपराधों की लगातार बढ़ती लहर की चपेट में आकर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के निवासियों ने ढाई साल से ज्यादा के समय में लगभग 30 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम और नौकरी के फर्जी ऑफर सबसे बड़े जाल साबित हुए हैं। पुलिस के आंकड़ों से पूरे देश में साइबर अपराध के ऐसे मुख्य ठिकानों का भी पता चलता है, जहां से दिल्ली में होने वाले फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है।

ये इलाके सबसे पसंदीदा

मेवात क्षेत्र, जिसमें भरतपुर और मथुरा शामिल हैं, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और होटल-बुकिंग घोटालों के लिए बदनाम है। झारखंड के जामताड़ा और देवघर जिले केवाईसी और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड-पॉइंट घोटालों के लिए कुख्यात हैं। राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर के साथ-साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को चोरी किए गए पैसों को भेजने के लिए 'म्यूल अकाउंट्स' (किराए के बैंक खाते) उपलब्ध कराने वाले मुख्य केंद्र के रूप में पहचाना गया है।

आंकड़े देख लीजिए

आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम जिले में साइबर पुलिस ने इस साल 4 सितंबर तक 90 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें धोखेबाजों ने लोगों से 5,07,68,452 रुपये (5.07 करोड़ रुपये) की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 56 मामलों को सुलझा लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 147 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2,27,45,256 रुपये (2.27 करोड़ रुपये) की वसूली हुई। इनमें से 42 मामले 2025 में हुई घटनाओं से संबंधित हैं, जबकि 2021 और 2022 के कुछ पुराने मामलों को भी सुलझा लिया गया है।

साइबर अपराधों में बढ़ोतरी का यह ट्रेंड पिछले सालों में भी देखा गया। 2024 में, पुलिस ने 112 मामले दर्ज किए और 57 को सुलझाया। उस साल पीड़ितों ने 15.8 करोड़ रुपये गंवाए, जबकि 4.83 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 2023 में, 100 मामले दर्ज किए गए और 42 सुलझाए गए, जिसमें 9.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और केवल 36 लाख रुपये की वसूली हुई। गिरफ्तारियां भी लगातार बढ़ी हैं, 2023 में 105 लोगों की तुलना में 2024 में 185 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि इस साल अब तक दर्ज किए गए 90 मामलों में से सबसे ज्यादा 25 मामले ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों के हैं, उसके बाद 12 मामले फर्जी नौकरी के ऑफर के हैं। इसके अलावा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या सिम-स्वैप धोखाधड़ी के 9, डिजिटल अरेस्ट घोटालों के सात और साइबरबुलिंग और बिजली बिल से संबंधित धोखाधड़ी के छह-छह मामले भी सामने आए हैं। अन्य कैटेगरी में सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल, प्रतिरूपण (Impersonation), वैवाहिक धोखाधड़ी और पहचान की चोरी शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने कहा, "सबसे ज्यादा असुरक्षित 18 से 44 साल की उम्र के युवा हैं, जिन्हें अक्सर निवेश धोखाधड़ी, ऑनलाइन नौकरी के ऑफ़र, फ़िशिंग, एडवेयर और सोशल-मीडिया धोखाधड़ी के जरिए निशाना बनाया जाता है।" उन्होंने आगे कहा कि 12 से 17 साल की उम्र के नाबालिगों को भी साइबरबुलिंग और अश्लील वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि सामाजिक कलंक के कारण ऐसे मामलों की अक्सर रिपोर्ट नहीं की जाती है।

पुलिस उपायुक्त (DCP) ने कहा कि महिलाओं को सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल, एडिट की गई तस्वीरों और घर से काम करने के फर्जी ऑफ़र के ज़रिए निशाना बनाया जाता है। वहीं, बुज़ुर्ग डिजिटल अरेस्ट घोटालों के आसान शिकार होते हैं। इनमें जालसाज़ पुलिस या सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके पीड़ितों को पैसे ऐंठने के लिए गिरफ़्तारी की धमकी देते हैं। साथ ही, वे बिजली के बिल से जुड़ी धोखाधड़ी भी करते हैं।

ऐसे देते हैं ठगी को अंजाम

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधी धोखाधड़ी के लिए फर्जी नौकरी के ऑफर, फ़िशिंग ईमेल और गलत मोबाइल एप्लिकेशन (एपीके फ़ाइल) का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले लोग सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर लोगों को फंसाते हैं, वीडियो कॉल के दौरान आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। प्रतिरूपण (Impersonation) के मामलों में, जालसाज पीड़ितों के नाम और फोटो का उपयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि उन्हें परेशान किया जा सके, बदनाम किया जा सके या उनसे अश्लील मैसेज मांगे जा सकें।

धोखाधड़ी और हैकिंग को छोड़कर, लगभग सभी वित्तीय साइबर अपराधों में, जाली सिम कार्ड और 'म्यूल बैंक अकाउंट' (किराए के बैंक खाते) का इस्तेमाल एक आम बात है। अधिकारी ने बताया, "पैसा अक्सर यूपीआई या आईएमपीएस के ज़रिए बेरोजगार युवाओं, छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों या उन लोगों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है, जिनके खाते का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये खाताधारक, जिन्हें 'म्यूल' कहा जाता है, अपने खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए पांच से 10 प्रतिशत कमीशन लेते हैं।"

एक बार जब पैसा इन खातों में आ जाता है, तो उसे या तो नकद में निकाल लिया जाता है या भारतीय पीयर-टू-पीयर एक्सचेंजों के माध्यम से यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता है। इसका पता न लगे, इसके लिए पैसों को छोटी-छोटी रकम में तोड़कर मिक्सर के जरिए या अलग-अलग ब्लॉकचेन, जैसे एथेरियम और ट्रॉन, में भेज दिया जाता है। पुलिस ने बताया कि आखिर में क्रिप्टोकरेंसी को दुबई, म्यांमार और कंबोडिया में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में, साइबर पुलिस की अभी 10 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें से हर एक का नेतृत्व एक सब-इंस्पेक्टर करता है। इन मामलों की जांच के लिए ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस, आईपी-एड्रेस ट्रैकिंग और उन्नत वित्तीय-धोखाधड़ी-विश्लेषण टूल जैसी तकनीकी सहायता का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट (IFSO), इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और NATGRID जैसे राष्ट्रीय-स्तर के प्लेटफॉर्म जैसी विशेष एजेंसियों से भी मदद ली जाती है।

पुलिस उपायुक्त (DCP) ने कहा, "धोखाधड़ी करने वाले लगातार नए तरीकों को अपना रहे हैं और भोले-भाले नागरिकों को निशाना बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी उन्हें पकड़ रही है, लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों में जागरूकता सबसे मज़बूत हथियार है।"