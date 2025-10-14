दिल्ली की SAU में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, पुलिस ने दर्ज किया केस; जांच जारी

दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है, फिलहाल छात्रा की काउंसलिंग की जा रही है और उसका बयान दर्ज होना बाकी है।

दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए इसकी शिकायत मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।

पीसीआर कॉल पर मिली शिकायत सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मैदांगढ़ी पुलिस स्टेशन पर एक पीसीआर कॉल आया, जिसमें पीड़िता के किसी परिचित ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा को अभी काउंसलिंग दी जा रही है और उसका बयान दर्ज होना बाकी है। एक अधिकारी ने बताया, 'हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और हर एंगल से जांच कर रहे हैं।' फिलहाल और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन यह घटना कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठा रही है।