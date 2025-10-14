Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi south asian university student sexual assault police investigation

दिल्ली की SAU में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, पुलिस ने दर्ज किया केस; जांच जारी

दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है, फिलहाल छात्रा की काउंसलिंग की जा रही है और उसका बयान दर्ज होना बाकी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईTue, 14 Oct 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली की SAU में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, पुलिस ने दर्ज किया केस; जांच जारी

दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए इसकी शिकायत मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।

पीसीआर कॉल पर मिली शिकायत

सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मैदांगढ़ी पुलिस स्टेशन पर एक पीसीआर कॉल आया, जिसमें पीड़िता के किसी परिचित ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा को अभी काउंसलिंग दी जा रही है और उसका बयान दर्ज होना बाकी है। एक अधिकारी ने बताया, 'हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और हर एंगल से जांच कर रहे हैं।' फिलहाल और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन यह घटना कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठा रही है।

इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। 6 अक्टूबर को आदर्श नगर इलाके के एक होटल में हरियाणा की 18 साल की एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित बलात्कार हुआ। पीड़िता, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, ने पुलिस को बताया कि जिंद (हरियाणा) का रहने वाला आरोपी उसे पार्टी के बहाने होटल ले गया, नशीला पदार्थ पिलाया, कमरे में बंद किया और फिर उसका शोषण किया।