दिल्ली में इस यूनिवर्सिटी में 2 अक्टूबर तक नहीं मिलेगा नॉन-वेज, नोटिस देख भड़के छात्र

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 24 Sep 2025 10:57 AM
दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) में एक नोटिस ने बवाल काट दिया। नवरात्रि के पहले दिन यूनिवर्सिटी की मेस एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें 2 अक्टूबर तक मांसाहारी खाना न परोसने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस से छात्रों के एक वर्ग ने आपत्ति जताई है। इस बिना हस्ताक्षर वाले नोटिस को वार्डन का आदेश बताया गया है, इसमें लिखा है, "सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीसीएम मेस में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा।" छात्रों ने बताया कि यह नोटिस मंगलवार को भी मेस के बाहर लगा रहा।

छात्रों ने आरोप लगाया कि जब से यह नोटिस लगा है, मेस में मांसाहारी खाना परोसना बंद हो गया है। एक छात्र ने कहा, "यह प्रतिबंध एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है जहां विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्र पढ़ते हैं। यह हमारी खान-पान की पसंद के खिलाफ है।" छात्रों ने आगे शिकायत की कि मेस, जिसे पहले एक छात्रों की सहकारी समिति चलाती थी, उसमें मेनू या किसी भी नीति में बदलाव के लिए आम सभा की बैठकों का तरीका था। उनके अनुसार, यह व्यवस्था फरवरी में महाशिवरात्रि के दौरान हुए विवाद के बाद बंद कर दी गई थी, जब मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर दो गुटों में झड़प हुई थी।

छात्रों ने आरोप लगाया कि उसके बाद, प्रशासन ने मेस का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, और खाने से जुड़े फैसले बिना छात्रों से पूछे लिए जाने लगे। एक अन्य छात्र ने कहा, "यह आदेश भी सही तरीके से या आम सभा की बैठक किए बिना जारी किया गया।" नोटिस लगाए जाने से पहले, विश्वविद्यालय के छात्र समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी प्रसारित किया गया था, जिसमें नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई थीं। इस मैसेज में यह घोषणा की गई थी कि "मेस-2 पीसीएम ब्लॉक में 2 अक्टूबर तक मांसाहारी खाना नहीं परोसा जाएगा।"

SAU (दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय) के लड़कों के हॉस्टल के वार्डन, बिशोय चंद्र चटर्जी, ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्यालय से संपर्क करने को कहा। जनसंपर्क अधिकारी ओम प्रकाश यादव ने कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। छात्रों ने इस प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया, खासकर ऐसे विश्वविद्यालय में जहां दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार के छात्र पढ़ते हैं। एक छात्र ने कहा, "ऐसे प्रतिबंध विश्वविद्यालय के समावेशी चरित्र के खिलाफ हैं।" छात्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि की झड़प के बाद, विश्वविद्यालय ने मेस में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था भी की थी, हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही था।