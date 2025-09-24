दिल्ली में इस यूनिवर्सिटी में 2 अक्टूबर तक नहीं मिलेगा नॉन-वेज, नोटिस देख भड़के छात्र

छात्रों ने आरोप लगाया कि जब से यह नोटिस लगा है, मेस में मांसाहारी खाना परोसना बंद हो गया है। एक छात्र ने कहा कि यह प्रतिबंध एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है जहां विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्र पढ़ते हैं। यह हमारी खान-पान की पसंद के खिलाफ है।

दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) में एक नोटिस ने बवाल काट दिया। नवरात्रि के पहले दिन यूनिवर्सिटी की मेस एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें 2 अक्टूबर तक मांसाहारी खाना न परोसने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस से छात्रों के एक वर्ग ने आपत्ति जताई है। इस बिना हस्ताक्षर वाले नोटिस को वार्डन का आदेश बताया गया है, इसमें लिखा है, "सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीसीएम मेस में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा।" छात्रों ने बताया कि यह नोटिस मंगलवार को भी मेस के बाहर लगा रहा।

छात्रों ने आरोप लगाया कि जब से यह नोटिस लगा है, मेस में मांसाहारी खाना परोसना बंद हो गया है। एक छात्र ने कहा, "यह प्रतिबंध एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है जहां विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्र पढ़ते हैं। यह हमारी खान-पान की पसंद के खिलाफ है।" छात्रों ने आगे शिकायत की कि मेस, जिसे पहले एक छात्रों की सहकारी समिति चलाती थी, उसमें मेनू या किसी भी नीति में बदलाव के लिए आम सभा की बैठकों का तरीका था। उनके अनुसार, यह व्यवस्था फरवरी में महाशिवरात्रि के दौरान हुए विवाद के बाद बंद कर दी गई थी, जब मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर दो गुटों में झड़प हुई थी।

छात्रों ने आरोप लगाया कि उसके बाद, प्रशासन ने मेस का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, और खाने से जुड़े फैसले बिना छात्रों से पूछे लिए जाने लगे। एक अन्य छात्र ने कहा, "यह आदेश भी सही तरीके से या आम सभा की बैठक किए बिना जारी किया गया।" नोटिस लगाए जाने से पहले, विश्वविद्यालय के छात्र समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी प्रसारित किया गया था, जिसमें नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई थीं। इस मैसेज में यह घोषणा की गई थी कि "मेस-2 पीसीएम ब्लॉक में 2 अक्टूबर तक मांसाहारी खाना नहीं परोसा जाएगा।"