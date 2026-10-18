दोस्त की बीवी से शादी की चाहत में दी सुपारी, 100 रुपये के UPI का झांसा दे ऐसे कराया मर्डर; 7 गिरफ्तार

नई दिल्ली के सोनिया विहार में 13 अक्टूबर को हुए 34 वर्षीय मनीष यादव हत्या में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक के ही एक पुराने परिचित ने उसकी पत्नी से शादी करने की चाहत में सुपारी देकर कराई थी।

नई दिल्ली के सोनिया विहार में 13 अक्टूबर को हुए 34 वर्षीय मनीष यादव हत्या में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनिया विहार, एएटीएस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई की है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक के ही एक पुराने परिचित ने उसकी पत्नी से शादी करने की चाहत में सुपारी देकर कराई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद पुलिस को फोन कर गुमराह करने वाला ''चश्मदीद'' और घायल को संभालने वाला शख्स ही इस खौफनाक साजिश के मुख्य किरदार निकले।

दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए दी 2 लाख की सुपारी पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि मुख्य आरोपी उमेश मौर्य उर्फ मयंक, मृतक मनीष यादव और उसकी पत्नी एक-दूसरे को पहले से जानते थे। उमेश का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक का केस लंबित है। इस बीच उमेश की नजर मनीष की पत्नी पर थी और वह मनीष को रास्ते से हटाकर उसकी पत्नी से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने साथी विवेक सिंह के साथ मिलकर दो नाबालिग लड़कों को दो लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी।

100 रुपये के बहाने बुलाकर मारी गोली आरोपियों ने पहले 10 अक्टूबर को हत्या की कोशिश की। तब उमेश रोहिणी जाकर मनीष को सोनिया विहार लाने की कोशिश कर रहा था और एक नाबालिग शूटर 4.5 पुश्ता पर इंतजार कर रहा था, लेकिन मनीष के घर न लौटने के कारण प्लान फेल हो गया। 13 अक्टूबर को मनीष अपनी बहन को परीक्षा दिलाने नोएडा गया था। रात करीब 9:10 बजे जब वह लौटा, तो उमेश, विवेक और उनका साथी आनंद 4.5 पुश्ता के पास घात लगाकर बैठ गए। जबकि दोनों नाबालिग शूटर बाइक पर तैयार थे।

मनीष को घर से बाहर निकालने के लिए उमेश ने पहले उससे उधार के 1000 रुपये मांगे और फिर उसे UPI के जरिए 100 रुपये भेजकर कहा कि वह बाहर आकर उसे 100 रुपये कैश दे दे। जैसे ही मनीष पैसे देने घर से बाहर निकला, आनंद ने शूटरों को इशारा कर दिया। हेलमेट पहने दोनों नाबालिगों ने मनीष की कनपटी पर सटाकर दो गोलियां मारीं। उन्होंने तीसरी गोली भी चलानी चाही, लेकिन पिस्टल जाम हो गई, जिसके बाद वे बाइक से फरार हो गए।

कातिल ही बने ''मददगार'' और ''चश्मदीद'' पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने बेहद शातिराना ड्रामा रचा। गोली लगने के बाद मुख्य साजिशकर्ता उमेश खुद घायल मनीष को सहारा देकर उसके घर की तरफ ले गया, जहां से पड़ोसी उसे सिविल लाइंस के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, दूसरे साजिशकर्ता विवेक सिंह ने पुलिस को कॉल कर झूठी कहानी सुनाई कि दो अज्ञात बाइक सवार बदमाश गोली मारकर भाग गए हैं।

पुलिस टीम ने इलाके के 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। चश्मदीद बने विवेक सिंह के बयानों में विरोधाभास मिलने पर जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और तकनीकी व बैंक खातों की जांच की, तो पूरा सच सामने आ गया। जांच में विवेक द्वारा नाबालिग शूटर को किए गए कई यूपीआई ट्रांजेक्शन और हथियार खरीदने के ऑनलाइन पेमेंट के सबूत मिले, जिसके बाद विवेक टूट गया और एक-एक कर सभी सातों आरोपी दबोचे गए।

बरामदगी और आगे की जांच पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर यमुना खादर के रिज इलाके में लावारिस छोड़ी गई वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, विवेक के पास से हत्या में इस्तेमाल सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस उस्मानपुर के उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने कारतूस मुहैया कराए थे।