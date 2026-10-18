दोस्त की बीवी से शादी की चाहत में दी सुपारी, 100 रुपये के UPI का झांसा दे ऐसे कराया मर्डर; 7 गिरफ्तार
नई दिल्ली के सोनिया विहार में 13 अक्टूबर को हुए 34 वर्षीय मनीष यादव हत्या में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक के ही एक पुराने परिचित ने उसकी पत्नी से शादी करने की चाहत में सुपारी देकर कराई थी।
नई दिल्ली के सोनिया विहार में 13 अक्टूबर को हुए 34 वर्षीय मनीष यादव हत्या में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनिया विहार, एएटीएस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई की है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक के ही एक पुराने परिचित ने उसकी पत्नी से शादी करने की चाहत में सुपारी देकर कराई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद पुलिस को फोन कर गुमराह करने वाला ''चश्मदीद'' और घायल को संभालने वाला शख्स ही इस खौफनाक साजिश के मुख्य किरदार निकले।
दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए दी 2 लाख की सुपारी
पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि मुख्य आरोपी उमेश मौर्य उर्फ मयंक, मृतक मनीष यादव और उसकी पत्नी एक-दूसरे को पहले से जानते थे। उमेश का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक का केस लंबित है। इस बीच उमेश की नजर मनीष की पत्नी पर थी और वह मनीष को रास्ते से हटाकर उसकी पत्नी से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने साथी विवेक सिंह के साथ मिलकर दो नाबालिग लड़कों को दो लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी।
100 रुपये के बहाने बुलाकर मारी गोली
आरोपियों ने पहले 10 अक्टूबर को हत्या की कोशिश की। तब उमेश रोहिणी जाकर मनीष को सोनिया विहार लाने की कोशिश कर रहा था और एक नाबालिग शूटर 4.5 पुश्ता पर इंतजार कर रहा था, लेकिन मनीष के घर न लौटने के कारण प्लान फेल हो गया। 13 अक्टूबर को मनीष अपनी बहन को परीक्षा दिलाने नोएडा गया था। रात करीब 9:10 बजे जब वह लौटा, तो उमेश, विवेक और उनका साथी आनंद 4.5 पुश्ता के पास घात लगाकर बैठ गए। जबकि दोनों नाबालिग शूटर बाइक पर तैयार थे।
मनीष को घर से बाहर निकालने के लिए उमेश ने पहले उससे उधार के 1000 रुपये मांगे और फिर उसे UPI के जरिए 100 रुपये भेजकर कहा कि वह बाहर आकर उसे 100 रुपये कैश दे दे। जैसे ही मनीष पैसे देने घर से बाहर निकला, आनंद ने शूटरों को इशारा कर दिया। हेलमेट पहने दोनों नाबालिगों ने मनीष की कनपटी पर सटाकर दो गोलियां मारीं। उन्होंने तीसरी गोली भी चलानी चाही, लेकिन पिस्टल जाम हो गई, जिसके बाद वे बाइक से फरार हो गए।
कातिल ही बने ''मददगार'' और ''चश्मदीद''
पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने बेहद शातिराना ड्रामा रचा। गोली लगने के बाद मुख्य साजिशकर्ता उमेश खुद घायल मनीष को सहारा देकर उसके घर की तरफ ले गया, जहां से पड़ोसी उसे सिविल लाइंस के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, दूसरे साजिशकर्ता विवेक सिंह ने पुलिस को कॉल कर झूठी कहानी सुनाई कि दो अज्ञात बाइक सवार बदमाश गोली मारकर भाग गए हैं।
पुलिस टीम ने इलाके के 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। चश्मदीद बने विवेक सिंह के बयानों में विरोधाभास मिलने पर जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और तकनीकी व बैंक खातों की जांच की, तो पूरा सच सामने आ गया। जांच में विवेक द्वारा नाबालिग शूटर को किए गए कई यूपीआई ट्रांजेक्शन और हथियार खरीदने के ऑनलाइन पेमेंट के सबूत मिले, जिसके बाद विवेक टूट गया और एक-एक कर सभी सातों आरोपी दबोचे गए।
बरामदगी और आगे की जांच
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर यमुना खादर के रिज इलाके में लावारिस छोड़ी गई वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, विवेक के पास से हत्या में इस्तेमाल सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस उस्मानपुर के उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने कारतूस मुहैया कराए थे।
आरोपियों की भूमिका
उमेश मौर्य उर्फ मयंक हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड पाया गया है। विवेक सिंह के पास हथियार, बाइक और शूटरों को ऑनलाइन पेमेंट का जिम्मा इसी के पास था। वारदात की रात आनंद ने मनीष के बाहर निकलने पर शूटरों को अलर्ट किया था। भीम सिंह ने हत्या के लिए पिस्टल सप्लाई की थी। पूछताछ में उसने बताया कि यह पिस्टल उसके मृतक भाई की थी, जिसकी करीब तीन साल पहले तिमारपुर इलाके में हत्या कर दी गई थी। नितिन उर्फ नरेंद्र ने हथियार दिलाने के लिए भीम सिंह और विवेक की मुलाकात कराई थी और अपने खाते में हथियार की पेमेंट ली थी। दो नाबालिग शूटरों ने 2 लाख रुपये के लालच में आकर मनीष पर गोलियां चलाई थीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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