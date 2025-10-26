Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi son duped father 26 lakh online fraud after he was angry from his stepbrother
सौतेले भाई से जलन, दिल्ली में बेटे ने पिता को ही ऑनलाइन ठगा, निकाल लिए 26 लाख

सौतेले भाई से जलन, दिल्ली में बेटे ने पिता को ही ऑनलाइन ठगा, निकाल लिए 26 लाख

Sun, 26 Oct 2025 05:50 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
इससे अच्छा तो बेऔलाद होना अच्छा... इसे लिखने के पीछे है दिल्ली में हुई एक ऑनलाइन वारदात। यहां एक बेटे ने सौतेले भाई से जलन के चलते अपने पिता को ऑनलाइन ठग लिया और उनसे कीमती 26 लाख निकलवा लिए। पिता को डिजिटल अनुभव की कमी थी और बेटे ने इसी का फायदा उठाकर यह काम किया। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम शिवम शर्मा है,उसने अपने 68 वर्षीय पिता के बैंक खाते से जुड़े सिम कार्ड को चुराकर चार महीने से अधिक समय तक इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

दिल्ली पुलिस अधिकारी के अनुसार,शिवम ने सिम का उपयोग करके एक फर्जी UPI आईडी बनाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा,"उसने ई-कॉमर्स साइटों से सोने के सिक्के खरीदे और उन्हें घर पर दीवार से लगी अलमारी के अंदर छिपा दिया। उसने करीब 6 लाख नकद भी साइबर कैफे चलाने वालों के माध्यम से निकाले,जिसके लिए उसने पैसे निकालने में मदद करने के लिए उन्हें 2 से 10 प्रतिशत तक कमीशन दिया।"

पुलिस ने बताया कि अपने डिजिटल सबूतों को मिटाने के लिए शिवम ने बाद में सिम कार्ड और अपना मोबाइल फोन दोनों नष्ट कर दिए। पुलिस के अनुसार,आरोपी होने के बावजूद,उसने अपने पिता के साथ पीड़ित होने का नाटक किया और यहां तक कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने में भी मदद की। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए एडवांस्ड साइबर एनालिटिक्स और फील्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया,जिसमें 100 ग्राम सोना बरामद किया गया और उसके बैंक खाते में 3 लाख फ्रीज (जब्त) किए गए।

बीए स्नातक और पूर्व बीपीओ कर्मचारी शिवम का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उसने पहले आरोपों से इनकार किया,लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया,जिसके बाद चोरी की गई संपत्ति बरामद हुई।

Delhi News Ncr News
