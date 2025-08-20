delhi someone tries to attack cm Rekha Gupta during public hearing police started probe रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला, कागज थमाया और मार दिया थप्पड़, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi someone tries to attack cm Rekha Gupta during public hearing police started probe

आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह करीब साढ़े आठ बजे सीएम सिविल लाइंस के आवास पर जनसुवाई कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। वह सफल हो पाता तभी सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 20 Aug 2025 09:23 AM
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आज सुबह बड़ा हमला हो गया। मुख्यमंत्री दिल्ली के सिविल लाइंस में जनसुनवाई कर रही थीं,तभी भीड़ से उठे शख्स ने सीएम को कागज थमाया और थप्पड़ मार दिया। पास में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को हिरात में ले लिया है। आरोपी ने किस मकसद से यह हमला किया, इसपर दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद ही बता पाएगी। रेखा गुप्ता पर इस हमले की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है।

जानकारी के अनुसार, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह करीब साढ़े आठ बजे सीएम सिविल लाइंस के आवास पर जनसुवाई कर रही थीं। उसी दौरान एक व्यक्ति भीड़ से उठा और सीएम को कागज थमाया। मुख्यमंत्री कुछ समझ पातीं,उससे पहले ही व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना के तुरंत बाद पास खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि वह कौन था और किस मकसद से हमले का प्रयास किया। हमले के बाद बीजेपी के कई नेता और दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी सीएम आवास पहुंचे हैं।

जांच में जुटी पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी व्यक्ति क्या किसी बात को लेकर परेशान था या फिर किसी साजिश के तहत यह हमला किया गया है। हमला करने वाले शख्स की पहचान को लेकर पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद उसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद डिटेल मुहैया कराई जाएगी। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सीएमओ की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। दिल्ली सीएमओ ने कहा कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

बता दें कि सिविल लाइंस इलाके में राजनिवास मार्ग पर स्थित 'मुख्यमंत्री जनसेवा सदन' कैंप ऑफिस हाल ही में जन सुनवाई के लिए शुरू किया गया है। जनसमस्याएं सुनने के लिए यहीं लोग आते हैं और सुनवाई कार्यक्रम के बाद समस्याओं के निपटान के लिए संबंधित विभाग के जिम्मेदार लोगों को निर्देश दिया जाता है।