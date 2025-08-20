रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला, कागज थमाया और मार दिया थप्पड़

आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह करीब साढ़े आठ बजे सीएम सिविल लाइंस के आवास पर जनसुवाई कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। वह सफल हो पाता तभी सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आज सुबह बड़ा हमला हो गया। मुख्यमंत्री दिल्ली के सिविल लाइंस में जनसुनवाई कर रही थीं,तभी भीड़ से उठे शख्स ने सीएम को कागज थमाया और थप्पड़ मार दिया। पास में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को हिरात में ले लिया है। आरोपी ने किस मकसद से यह हमला किया, इसपर दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद ही बता पाएगी। रेखा गुप्ता पर इस हमले की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है।

जांच में जुटी पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी व्यक्ति क्या किसी बात को लेकर परेशान था या फिर किसी साजिश के तहत यह हमला किया गया है। हमला करने वाले शख्स की पहचान को लेकर पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद उसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद डिटेल मुहैया कराई जाएगी। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सीएमओ की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। दिल्ली सीएमओ ने कहा कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।