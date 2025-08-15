Delhi Soars High with Colorful Kites on India 79th Independence Day हैरी पॉटर, मूसेवाला.. पतंगों के रंग में रंगा आसमान, दिल्ली में ऐसे मनाया जा रहा आजादी का जश्न, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Soars High with Colorful Kites on India 79th Independence Day

हैरी पॉटर, मूसेवाला.. पतंगों के रंग में रंगा आसमान, दिल्ली में ऐसे मनाया जा रहा आजादी का जश्न

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पतंगबाजी का उत्साह चरम पर है। हैरी पॉटर, सिद्धू मूसेवाला और बॉलीवुड थीम वाली पतंगें बाजार में छाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मांझा नया ट्रेंड है। पुरानी दिल्ली में आयोजन आजादी के जश्न को रंगीन बना रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 15 Aug 2025 01:22 PM
भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में भी आजादी के उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। लोग इस खास उत्सव को अनोखे अंदाज में मना रहे हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में रंग-बिरंगी पतंगों का मेला सजा है, जहां हर उम्र के लोग आजादी के जश्न को आसमान में उड़ान दे रहे हैं। वॉशेबल पतंगों से लेकर बॉलीवुड की चमक और इलेक्ट्रॉनिक मांझे तक, बाजारों में उत्साह की लहर है।

हैरी पॉटर से सिद्धू मूसेवाला तक, पतंगों का जलवा

लाल कुआं के अब्दुल्ला पतंग सेंटर के अनस अहमद बताते हैं, "इस बार हैरी पॉटर वाली पतंगें सबसे ज्यादा बिक रही हैं। चार पतंगें सिर्फ 20 रुपये में। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इन्हें खरीदने में पीछे नहीं हैं। स्टॉक खत्म होने की नौबत आ गई है।" वहीं, लाल कुआं के ही डॉन भाई पतंग वाले के वरुण का कहना है, "पिछले दो-तीन दिन में हमने करीब 30,000 सिद्धू मूसेवाला थीम वाली पतंगें बेचीं। इसके अलावा बॉलीवुड और साउथ के सितारों की तस्वीरों वाली पतंगें और यूट्यूबर एल्विश यादव की फोटो वाली पतंगें भी खूब पसंद की जा रही हैं।"

New Delhi, Aug 10 (ANI): A worker arranges kites for sale ahead of Independence Day celebrations, at Lal Kuan in New Delhi on Sunday. (ANI Photo/Ishant Chauhan)

इलेक्ट्रॉनिक मांझा है नया ट्रेंड

चांदनी चौक के पंजाब एंटरप्राइजेज के हसन ने बताया, "इस बार इलेक्ट्रॉनिक मांझा बाजार में छाया हुआ है। एक चरखी 700 रुपये की है और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। बैटरी से चलने वाला ये मांझा बटन से कंट्रोल होता है और आसानी से टूटता भी नहीं।" यह नया अविष्कार पतंगबाजों के लिए उत्साह का नया रंग लेकर आया है।

पतंग, परचम और परंपरा

पुरानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव सिर्फ पतंगबाजी तक सीमित नहीं है। टेल्स ऑफ सिटी के अबु सुफियान कहते हैं, "हम सिर्फ आजादी को याद नहीं करेंगे, बल्कि इसे जीवंत बनाएंगे। खुशी, गर्व और समुदाय के साथ हम भारत की आजादी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।"

New Delhi, Aug 10 (ANI): People buy kites ahead of Independence Day celebrations, at Lal Kuan in New Delhi on Sunday. (ANI Photo/Ishant Chauhan)

कहां कर सकते हैं पतंजबाजी?

जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली

कब: 15 अगस्त

समय: शाम 4 बजे से 7 बजे तक

पुरानी दिल्ली में पतंगबाजी का रोमांच

दिल्ली वॉक के सचिन बंसल बताते हैं, "16 से 31 अगस्त तक पुरानी दिल्ली में आजादी के जश्न को और रंगीन बनाने के लिए पतंगबाजी, क्राफ्ट सेशन, कविता सांझ और कला के आयोजन होंगे। ये आयोजन शहरवासियों को स्वतंत्रता के जज्बे से जोड़ेंगे।"

कहां: पुरानी दिल्ली

कब: 16 से 31 अगस्त

समय: शाम 5 बजे से 7 बजे तक