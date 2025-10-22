दिल्ली में सांसों पर रहेगा धुंध का पहरा, प्रदूषण से अगले चार दिन राहत नहीं

संक्षेप: दिल्ली में हवा की धीमी गति और तापमान में गिरावट के चलते प्रदूषण के कारण स्मॉग और धुंध की स्थिति बनी हुई है, जिससे अगले चार दिन तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम शुष्क रहा और हवा में प्रदूषण के कणों के कारण सुबह के समय धुंध और स्मॉग की परत छाई रही। यह स्थिति अभी कुछ और दिन बनी रह सकती है।

हवा की गति अपेक्षित रूप से कम होने के कारण अगले चार दिन ऐसे ही रहने की उम्मीद है। मंगलवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। रिज में हल्की बौछार पड़ी तो मयूर विहार में 0.5 मिमी बारिश भी दर्ज की गई।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है।

दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 52 प्रतिशत रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति धीमी होने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे हुए हैं, जिससे सुबह के समय स्मॉग की स्थिति बनी हुई है।