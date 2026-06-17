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दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास नीति को मंजूरी, पहले चरण में इन इलाकों की 5 बस्तियों का बदलेगा रूप

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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केंद्र और दिल्ली सरकार ने झुग्गी पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दे दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है शुरुआती चरण में पांच जेजे क्लस्टर के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास नीति को मंजूरी, पहले चरण में इन इलाकों की 5 बस्तियों का बदलेगा रूप

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026' को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत पहले चरण में पांच झुग्गी बस्तियों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में, नीति के तहत पांच जेजे क्लस्टर के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और उन्हें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार देर रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इस नीति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) अगले 45 दिनों के भीतर पांच झुग्गी बस्तियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे।

पहले चरण में इन इलाकों की झुग्गी बस्तियां शामिल

एक अधिकारी के अनुसार, पहले चरण में चिह्नित किए गए क्लस्टर पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में लाजपत नगर और उत्तरी दिल्ली में पीतमपुरा में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर महीने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं के लिए भी टेंडर जारी करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पुनर्वास कॉलोनियां बुनियादी नागरिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान और आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक आवास देना और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र निवासियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना।

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रेस कोर्स के पास झुग्गी बस्तियों को हटाने की मांग

इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह घोषणा रेस कोर्स क्षेत्र के पास झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव से जुड़ी कानूनी कार्यवाही के बीच आई है। केंद्र ने इन बस्तियों से निवासियों को हटाने की मांग की थी और कहा था कि ये बस्तियां एक वायु सेना स्टेशन से सटे संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं।

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केंद्र ने तर्क दिया था कि रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा हितों की पूर्ति के लिए अनधिकृत संरचनाओं को हटाना आवश्यक है। इस महीने के शुरू में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे उन निवासियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें जिन्होंने अभी तक अपने घर खाली नहीं किए हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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