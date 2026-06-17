दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास नीति को मंजूरी, पहले चरण में इन इलाकों की 5 बस्तियों का बदलेगा रूप
केंद्र और दिल्ली सरकार ने झुग्गी पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दे दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है शुरुआती चरण में पांच जेजे क्लस्टर के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026' को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत पहले चरण में पांच झुग्गी बस्तियों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में, नीति के तहत पांच जेजे क्लस्टर के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और उन्हें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार देर रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इस नीति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) अगले 45 दिनों के भीतर पांच झुग्गी बस्तियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे।
पहले चरण में इन इलाकों की झुग्गी बस्तियां शामिल
एक अधिकारी के अनुसार, पहले चरण में चिह्नित किए गए क्लस्टर पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में लाजपत नगर और उत्तरी दिल्ली में पीतमपुरा में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर महीने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं के लिए भी टेंडर जारी करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पुनर्वास कॉलोनियां बुनियादी नागरिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान और आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक आवास देना और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र निवासियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना।
रेस कोर्स के पास झुग्गी बस्तियों को हटाने की मांग
इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह घोषणा रेस कोर्स क्षेत्र के पास झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव से जुड़ी कानूनी कार्यवाही के बीच आई है। केंद्र ने इन बस्तियों से निवासियों को हटाने की मांग की थी और कहा था कि ये बस्तियां एक वायु सेना स्टेशन से सटे संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं।
केंद्र ने तर्क दिया था कि रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा हितों की पूर्ति के लिए अनधिकृत संरचनाओं को हटाना आवश्यक है। इस महीने के शुरू में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे उन निवासियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें जिन्होंने अभी तक अपने घर खाली नहीं किए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें