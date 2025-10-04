दिल्ली में ITO पर बनेंगे ट्विन टावर्स, एक ही छत के नीचे चलेंगे कई सरकारी दफ्तर

PWD ने ITO में दिल्ली सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी नया सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसमें दो ट्विन टावर होंगे जो सभी प्रशासनिक ऑफिसों को एक छत के नीचे लाकर ₹2000 करोड़ की लागत से गवर्नेंस की रफ्तार बढ़ाएंगे।

दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जहां हर दिन लाखों लोग दौड़ते-भागते नजर आते हैं, वहां ITO जैसे व्यस्त इलाके में जल्द ही दो चमचते टावर आसमान छूते दिखेंगे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक महत्वाकांक्षी प्लान तैयार किया है, जो दिल्ली सरकार के लिए नया सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनेगा। यह नहीं सिर्फ इमारतें होंगी, बल्कि शहर के प्रशासनिक ऑफिसों को एक छत के नीचे समेटने का सपना है। अधिकारी बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट शहर की स्काईलाइन को नया रंग देगा और बिखरे हुए दफ्तरों की उलझन को खत्म करेगा। इसकी लागत करीब 2000 करोड़ होगी।

क्या होगा खास? पीडब्ल्यूडी के ट्विन टावर एक-दूसरे से स्काई ब्रिज या अंडरपास से जुड़े होंगे। ये 53,603 वर्ग मीटर में फैले होंगे और विकास मीनार और उससे सटे ब्लॉक की जगह लेंगे, जहां फिलहाल DDA और DUSIB जैसे ऑफिस हैं। ये टावर आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम, एनर्जी सेविंग डिजाइन, सेंट्रलाइज्ड डेटा सेटअप और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस होंगे।

एक अधिकारी ने उत्साह से कहा, 'यह दिल्ली सरकार का नया नर्व सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, बड़े अफसर और सभी डिपार्टमेंट्स एक ही जगह होंगे। कुल मिलाकर, प्रशासन की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी, जैसे ट्रैफिक जाम में फंसे दिल्ली वाले को अचानक फ्री रोड मिल जाए।

क्यों जरूरी यह कदम? मौजूदा दिल्ली सचिवालय विकास मार्ग पर है, जो 1982 में एशियन गेम्स के एथलीट्स के लिए बना था। सिर्फ 40,970 वर्ग मीटर में सिमटा यह कॉम्प्लेक्स अब बोझिल हो चुका है। राजस्व, लेबर, GST, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट्स शहर भर में किराए के या पुराने भवनों में बिखरे हैं। अफसरों का समय मीटिंग्स में शटलिंग में उड़ता है। एक अधिकारी ने हंसते हुए कहा, 'यह पुराना है, छोटा है, मॉडर्न सुविधाओं से कोसों दूर। नई जगह से गवर्नेंस की गाड़ी सुचारू चलेगी।'