ज्वालामुखी की राख से धुआं-धुआं हुई दिल्ली! आसमान में छाई प्रदूषण की मोटी चादर

दिल्ली के ऊपर इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकला सल्फर डाइऑक्साइड और राख का घना बादल देखा गया, जिससे हवाई यात्राएं प्रभावित हुईं, हालांकि यह बादल 35-45 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

Tue, 25 Nov 2025 11:32 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के आसमान में सोमवार रात करीब 11 बजे एक असामान्य नजारा दिखा। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकला सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और ज्वालामुखी राख का घना बादल 35-45 हजार फीट की ऊंचाई पर दिल्ली के ऊपर पहुंच गया। यह बादल कुछ घंटों तक यहां रहा और फिर पूर्व की ओर पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। यानी दिल्ली पर इसका बहुत असर देखने को नहीं मिली, इसके बाद भी दिल्ली के आसमान में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है।

जमीन तक नहीं पहुंचा प्रदूषण

यह पूरा प्लूम इतनी ऊंचाई पर था कि दिल्ली की सतह पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 362 रहा, जो रात 11 बजे 370 था। यानी ज्वालामुखी की राख आने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

कुछ स्टेशनों पर हल्की उछाल, फिर सब सामान्य

रात 12 बजे के आसपास कुछ जगहों पर PM2.5 और SO2 में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। मंदिर मार्ग में PM2.5 रात 11 बजे 173 से बढ़कर आधी रात को 185 और सुबह 2 बजे 218 µg/m³ तक पहुंचा। आनंद विहार में PM2.5 328 से 382 µg/m³ तक गया, फिर वापस लौटा। SO2 के स्तर भी कुछ जगह बढ़े, लेकिन कहीं भी सुरक्षित सीमा (PM2.5 के लिए 60, SO2 के लिए 80 µg/m³) नहीं लांघी गई।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

मौसम एक्सपर्ट्स आश्वर्य तिवारी ने बताया, 'यह बादल 30-45 हजार फीट की ऊंचाई पर 100-120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इसलिए जमीन पर प्रदूषक जमा नहीं हो पाए। दिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नेपाल के हिमालय, उत्तर प्रदेश की तराई और पहाड़ी इलाकों में SO2 का स्तर बढ़ सकता है।'

हवाई यात्रा पर ज्यादा असर

हवाई जहाजों के लिए यह बादल खतरा बन गया। सोमवार दोपहर बाद कई फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। DGCA ने शाम को ही एडवाइज़री जारी कर दी थी। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर ने कहा कि यात्री सुरक्षा सबसे ऊपर है। यह राख का गुबार सोमवार शाम साढ़े छह बजे राजस्थान पहुंचा था। उसके बाद उत्तर-पश्चिम भारत होते हुए दिल्ली के ऊपर आया और अब पूर्वी हिमालय की ओर बढ़ रहा है।

