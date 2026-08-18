आवाज के सैंपल और CDR से 6 लोगों को उम्रकैद, अपहरण कर मांगी थे दो करोड़
मामला 20 अक्टूबर 2016 का है जब आरोपियों ने पीड़ित मेकअप आर्टिस्ट अभिषेक खेत्रपाल को ग्राहक बनकर मिलने के लिए द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल के पास बुलाया। वहां आरोपी उसकी कार में बैठ गए। फिर उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और उसे दूसरी जगह ले गए।
निखिल पाठक
दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने साल 2016 में ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का अपहरण कर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हर दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की 50 फीसदी रकम पीड़ित के परिवार को देने का आदेश दिया है।
प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत दोषी वसीम अंसारी, दीपक उर्फ दीपू, विनोद कुमार, नासिर अली, नीरज शर्मा और रिजवान की सजा पर सुनवाई कर रही थी। सभी आरोपियों को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364ए और 120बी के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भले ही आरोपियों ने वारदात से पूरी तरह इनकार किया हो, लेकिन फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की आवाज के नमूनों (वॉयस सैंपल) की रिपोर्ट, फर्जी सिम कार्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और आरोपियों के कब्जे से हुई बरामदगी ने मामले की कड़ियों को जोड़ दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की एक लगातार और भरोसेमंद कड़ी स्थापित की, जिससे आरोपियों का आपराधिक साजिश और फिरौती के लिए अपहरण का गुनाह साबित हुआ। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को पीड़ित को नशीला इंजेक्शन देने और सबूत मिटाने के आरोप से बरी कर दिया है।
ग्राहक बनकर मिलने बुलाया था
मामला 20 अक्टूबर 2016 को जनकपुरी थानाक्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक वीके स्वामी ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मेकअप आर्टिस्ट अभिषेक खेत्रपाल को ग्राहक बनकर मिलने के लिए द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल के पास बुलाया। वहां आरोपी उसकी कार में बैठ गए। फिर उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और उसे दूसरी जगह ले गए। इसके बाद परिवार से दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई।
एफएसएल की रिपोर्ट बनी निर्णायक
वीके स्वामी ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड हासिल किए थे। लेकिन पुलिस ने जब दुकानदारों और मध्यस्थों की कड़ियां जोड़ीं तो वे सीधा आरोपियों तक पहुंच गए। मामले में एफएसएल की वॉयस मैचिंग रिपोर्ट अहम साबित हुई। जांच में पीड़ित की मां को आई फिरौती कॉल की आवाज का आरोपी की आवाज के नमूनों से मिलान कराया गया, जो एकदम सटीक निकला।
वहीं, पुलिस की सर्विलांस टीम ने सीडीआर का विश्लेषण कर पाया कि पीड़ित के फोन और फर्जी सिम के बीच 30 से अधिक बार संपर्क हुआ था। इन कॉल की टावर लोकेशन जनकपुरी से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के महुआ ढांडा गांव तक मैच कर रही थी। इसी सटीक लोकेशन के आधार पर तीन दिन बाद 23 अक्तूबर को पुलिस ने कानपुर के एक कच्चे मकान में दबिश देकर पीड़ित को सुरक्षित छुड़ाया। पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को दबोचा और बाद में छठे आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया गया, जिसने पीड़ित को बेहोशी के इंजेक्शन दिए थे।
पीड़ित कभी नहीं भूलता चेहरा
बचाव पक्ष द्वारा पीड़ित की गवाही पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए अदालत ने 'मेमरी थ्योरी' का संदर्भ दिया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है, तो आरोपियों के चेहरे पीड़ित के जेहन में गहराई से छप जाते हैं और वह उन्हें कभी नहीं भूल सकता।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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