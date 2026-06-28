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काम की बात: SIR in Delhi: इन 5 स्थिति में कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम, जानें कब-कौन से कागज दिखाने होंगे?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SIR in Delhi: दिल्ली में 30 जून से SIR शुरू होने जा रहा है। इसमें BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का वैरिफिकेशन करेंगे। जानें किन 5 स्थितियों (ASDDF) में वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है, किन लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे और किन परिस्थितियों में नागरिकता या पहचान से जुड़े कागजात मांगे जा सकते हैं।

SIR in Delhi: इन 5 स्थिति में कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम, जानें कब-कौन से कागज दिखाने होंगे?

SIR in Delhi: दिल्ली में 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है- क्या मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है? अगर हां, तो वो कौन सी स्थितियां बन सकती हैं कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए। इसके साथ ही जानिए आपको कब और कौन से कागज दिखाने होंगे।

इन 5 स्थिति में कटेगा वोटर लिस्ट से नाम

सबसे पहले बात करते हैं नाम कटने वाली परिस्थितियों की। तो इसके लिए एक शब्द ही शब्द काफी है 'ASDDF'। अरे अरे... घबराइए नहीं, अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल, हर अक्षर एक स्थिति को दिखाता है, जो बताती है आखिर क्यों नाम कटेगा। एक-एक करके समझिए।

  • A- Absent यानी मौजूद न होगा। अगर कोई शख्स अपने पते पर नहीं रहता है और उसका पता भी नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम कट जाएगा।
  • S- Shifted यानी दूसरी जगह चले जाना। मान लीजिए कोई शख्स पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। जैसे वह पहले दिल्ली रहता था, लेकिन अब राजस्थान रहने लगा है। ऐसी स्थिति में उस शख्स का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा।
  • D- Dead यानी मृत्यु होने पर। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम भी लिस्ट से काट दिया जाएगा।
  • D- Duplicate यानी एक ही शख्स का नाम एक से ज्यादा बार दर्ज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दोहरे नाम को हटा दिया जाएगा।
  • F – Foreign यानी विदेशी नागरिक। अगर जांच में यह पाया जाता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है या उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

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हालांकि, इन श्रेणियों में आने का मतलब यह नहीं है कि नाम तुरंत कट जाएगा। BLO की जांच, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया और निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के बाद ही अंतिम फैसला होता है। खैर, ये तो रही नाम काटने की बात। अब समझिए आखिर आपको कब और कौन से कागज दिखाने पड़ सकते हैं।

इस स्थिति में नहीं दिखाने होंगे अतिरिक्त कागज

सबसे पहले तो BLO आपके घर आएगा। वह चेक करेगा आपका नाम 2002 की दिल्ली की वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में मिलता है, तो सामान्यतः अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। आपको केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर BLO को देना होगा। और फिर BLO द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद आपका नाम आसानी से वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया जाएगा।

लेकिन अगर नाम नहीं है, तो फिर आपके माता-पिता या दादा-दादी या किसी अन्य का नाम चेक किया जाएगा। या फिर आपका नाम किसी दूसरे राज्य के वोटर लिस्ट में हो सकता है। नाम मिलने पर आपका नाम उन आधार पर तय प्रक्रिया के तहत दर्ज हो जाएगा।

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इस स्थिति में अतिरिक्त कागज दिखाने को कहा जा सकता है

लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में नाम नहीं मिलता है। तो फिर आपको कागज दिखाने की जरूरत हो सकती है। यदि वैरीफिकेशन के दौरान जरूरत महसूस होती है, तो निर्वाचन अधिकारी नागरिकता या पहचान से जुड़े कागज देखने के लिए कह सकते हैं। इनमें कुछ इस तरह के दस्तावेज शामिल हो सकते हैं:

  • सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र (PPO)
  • 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी संस्था, बैंक, डाकघर LIC या PSU से जारी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • 10वीं या अन्य प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • OBC/SC/ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • NRC का रिकॉर्ड, जहां भी लागू हो
  • परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड

ध्यान दें: यह संभावित दस्तावेजों की सूची है। सभी मामलों में सभी दस्तावेज मांगे जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत के अनुसार निर्वाचन अधिकारी दस्तावेज मांग सकते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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